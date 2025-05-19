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Макрон выдвинул новое требование Путину
Президент Франции считает, что уже нет времени затягивать мирные переговоры, и диктатор должен согласиться на условия, которые ему предлагает Трамп.
Президент России Владимир Путин уже сегодня должен показать, что он хочет мира.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.
Макрон напомнил, что вечером, 18 мая, побеседовал с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой правительства Италии Джорджей Мелони после их «переговоров в Киеве и Тиране (Албания)».
Макрон подчеркнул, что Путин должен согласиться на 30-дневное прекращение огня, предложенное Трампом.
«Президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой», — написал президент Франции.
Ранее сообщалось, что президент Путин намеренно затягивает переговоры по войне в Украине. Диктатор делает очевидно ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от поддержки Украины.
Путин ожидает, что это станет повторным этапом в войне и увеличит шансы Кремля на достижение максималистских целей.