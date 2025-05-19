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Макрон висунув нову вимогу Путіну
Президент Франції вважає, що вже немає часу затягувати мирні переговори, і диктатор повинен погодитися на умови, які йому пропонує Трамп.
Президент Росії Володимир Путін вже сьогодні має показати, що він хоче миру.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі Х.
Макрон нагадав, що ввечері, 18 травня, поговорив з президентом США Дональдом Трампом, прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та главою уряду Італії Джорджею Мелоні після їх «переговорів у Києві та Тирані (Албанія)».
Макрон підкреслив, що Путін має погодитися на 30-денне припинення вогню, яке запропонував Трамп.
«Президент Путін має показати, що він хоче миру, прийнявши 30-денне беззастережне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою», — написав президент Франції.
Раніше повідомлялося, що президент Путін навмисне затягує переговори щодо війни в Україні. Диктатор робить, очевидно, ставку на те, що президент США Дональд Трамп відмовиться від підтримки України.
Путін очікує, що це стане повторним етапом у війні та збільшить шанси Кремля на досягнення максималістських цілей.