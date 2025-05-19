Пускова установка комплексу РС-24 Ярс / Фото: Віталія Кузьміна / wikipedia.org

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Ракети, які несуть ядерний боєзаряд, — неточні та летять з відхиленням приблизно у 500 метрів.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

Тимочко наголосив: якщо «Ярс» все ж буде застосовано навіть з неядерним зарядом, він може завдати масових руйнувань, проте це не змінить хід війни.

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«Їхня вартість від $50 до $100 мільйонів, на цю суму противник може ефективніше використати, наприклад, 10 „Калібрів“, собівартість якого в межах $7-11 мільйонів», — пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше російські пропагандисти заявили про наказ Путіна щодо удару «Орешніком» по Києву як відповідь на потенційні атаки ЗСУ в Москві.

Водночас керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що українська розвідка завжди попередить, якщо Росія готуватиме удар ракетою «Орешнік». «Ви ж бачили, що від ГУР МО не було жодної інформації. Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди, на жаль, від нас бачите попередження», — зазначив керівник ГУР.