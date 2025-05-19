Окупанти готуються до атаки / © Getty Images

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Росіяни найближчими днями можуть завдати ракетного удару по території України.

Про це в етері Еспресо повідомив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

«На аеродромі в Енгельсі, є інформація, що завантажуються бомбардувальники Ту-95 відповідними ракетами. Цілком можна очікувати, що найближчими днями може бути той удар, про який ми багато чули. Щомісячно росіяни роблять потужні такі ракетні атаки на нашу країну. Мається на увазі, не прикордонні чи прифронтові території, а вглиб країни, тому можна очікувати, що таке станеться», — сказав він.

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Раніше в Defense Express наголосили на важливій деталі про запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс».

Експерт Криволап заспокоює: що якщо росіяни і запустять міжконтинентальну балістику, то не з ядерним, а звичайним унітарним зарядом. На його думку, кремлівському диктатору Путіну після дослідів з «Орєшніком» більше нічого показати.