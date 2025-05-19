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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Кремль подтвердил: сегодня будет разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор между двумя президентами состоится в 17:00.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Путин и Трамп

Путин и Трамп / © Associated Press

Сегодня, 19 мая, президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Эту информацию подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Песков назвал «важным предстоящий разговор Путина и Трампа на фоне состоявшихся в Стамбуле переговоров».

«Возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей лидеров», — отметил Песков, подчеркнув, что она должна быть хорошо подготовлена.

Напомним, сегодня, 19 мая, должен пройти телефонный разговор Трампа и Путина. Дипломат Владимир Огрызко считает, что Украине ничего хорошего от нее ждать не следует.

Между тем, как сообщает CNN, сегодняшний разговор Трампа и российского диктатора будет решающим в войне РФ против Украины.

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