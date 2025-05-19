- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1692
- Время на прочтение
- 1 мин
Кремль подтвердил: сегодня будет разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор между двумя президентами состоится в 17:00.
Сегодня, 19 мая, президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом.
Эту информацию подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Песков назвал «важным предстоящий разговор Путина и Трампа на фоне состоявшихся в Стамбуле переговоров».
«Возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей лидеров», — отметил Песков, подчеркнув, что она должна быть хорошо подготовлена.
Напомним, сегодня, 19 мая, должен пройти телефонный разговор Трампа и Путина. Дипломат Владимир Огрызко считает, что Украине ничего хорошего от нее ждать не следует.
Между тем, как сообщает CNN, сегодняшний разговор Трампа и российского диктатора будет решающим в войне РФ против Украины.