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- Украина
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На Драгобрате в горах сорвался и погиб киевлянин
В Карпатах погиб турист из Киева. Он сорвался со снежного карниза на Драгобрате.
Во время прохождения маршрута группой туристов вблизи горной долины Драгобрат на Закарпатье со снежного карниза сорвался киевлянин. Горным туристическим маршрутом Раховского района следовали шесть человек.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.
«В 14:17 на линию 112 поступило сообщение о том, что в районе долины Драгобрат со снежного карниза сорвался киевлянин 1964 г.р. В 18:30 спасатели достали тело погибшего из снежной палатки и доставили в урочище «Свидовец», где передали работникам полиции», — отметили спасатели.
Напомним, во время катания на лыжах вблизи горнолыжного подъемника «Карпатська чайка» на курорте «Драгобрат» в Раховском районе сорвался с карниза лыжник из Киева.