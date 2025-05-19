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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3252
Время на прочтение
1 мин

На Драгобрате в горах сорвался и погиб киевлянин

В Карпатах погиб турист из Киева. Он сорвался со снежного карниза на Драгобрате.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Драгобрат

Драгобрат / © Credits

Во время прохождения маршрута группой туристов вблизи горной долины Драгобрат на Закарпатье со снежного карниза сорвался киевлянин. Горным туристическим маршрутом Раховского района следовали шесть человек.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

«В 14:17 на линию 112 поступило сообщение о том, что в районе долины Драгобрат со снежного карниза сорвался киевлянин 1964 г.р. В 18:30 спасатели достали тело погибшего из снежной палатки и доставили в урочище «Свидовец», где передали работникам полиции», — отметили спасатели.

Напомним, во время катания на лыжах вблизи горнолыжного подъемника «Карпатська чайка» на курорте «Драгобрат» в Раховском районе сорвался с карниза лыжник из Киева.

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Дата публикации
Количество просмотров
3252
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