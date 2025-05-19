Михаил Поплавский: «Эра ИИ начинается в Университете культуры!»

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Об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Инстаграм.

Инновационный центр станет платформой для проведения интерактивных занятий, исследований интеллектуальных систем, создания мультимедийного контента, аналитических материалов и реализации креативных проектов.

Целью инициативы является не только развитие цифровой компетентности молодежи, но и формирование нового поколения специалистов, способных инновационно мыслить и внедрять искусственный интеллект в различные сферы культуры, медиа и коммуникаций.

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«Эра ИИ начинается в Университете культуры – университете будущего, драйва и безумного студенческого креатива! Лаборатория ИИ – это пространство, где фантастика превращается в реальность. Здесь можно создавать мультимедийные проекты, прокачивать идеи, интегрировать ИИ в обучение, исследовать модели и анализировать данные – и это в реальном времени.

Уже с 1 сентября стартует приложение «УНИВЕРСИТЕТ В СМАРТФОНЕ» для студентов Университета культуры – образовательная платформа с элементами искусственного интеллекта которая объединит все аспекты образовательного процесса: обучение, администрирование, коммуникацию между студентами и преподавателями, автоматизированную оценку знаний, аналитику учебных результатов и оптимизацию образовательных программ» , – сказал Михаил Поплавский.

Во время презентации специалисты по искусственному интеллекту, топпреподаватели Киевского университета культуры провели увлекательное погружение в мир AI для студенческой молодежи.

Среди спикеров – известные эксперты, сочетающие глубокую научную базу с практическим опытом: Павел Салига – профессор, UX/UI дизайнер, специалист с более чем 20-летним опытом в сфере ИТ, который сотрудничает с американской технологической компанией, Николай Маранчак – редактор Forbes, Татьяна Совгира – доктор наук, AI-коуч, визионерка новой образовательной парадигмы, автор курса «Искусственный интеллект и креатив».

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«Мы создали лабораторию, в которой студенты и преподаватели получат полный доступ к новейшим технологическим возможностям. В их распоряжении – платные, передовые бета-версии искусственного интеллекта, в частности Adobe Firefly, Grok 3 от xAI, Google Gemini 2.0 Pro Experimental, OpenAI Sora, DALL·E 3, Suno AI, Midjourney, ElevenLabs и другие. Эти инструменты позволяют оперативно создавать иллюстрации, генерировать изображения, редактировать фото, создавать графику, анимацию, видеоистории и трейлеры, обложки альбомов, музыкальные клипы, арт для социальных сетей, интерактивные выставки, озвучки и рекламные материалы» , – отметил Николай Маранчак.

Эксперты не только ознакомили студентов с теоретическими основами и современными трендами в области искусственного интеллекта, но провели практические тренинги, демонстрируя реальные сценарии применения AI в учебе, медиа и креативных индустриях.

Павел Салыга отметил, что Университет культуры поддерживает желание студентов использовать искусственный интеллект в работе над проектами, отметив, что искусственный интеллект открывает новые горизонты для творчества, инноваций и самовыражения будущих специалистов.

Татьяна Совгира акцентировала, что университет культуры целенаправленно демонстрирует открытость технологических трансформаций и стремится стать лидером в сфере цифрового образования в Украине.

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Презентация завершилась дискуссией, в ходе которой студенты и преподаватели обсудили будущее искусственного интеллекта в образовании и перспективы его практического применения.

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