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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

В Одесской области заживо сгорели двое детей

На месте пожара спасатели обнаружили тела двух мальчиков. Что стало причиной трагедии и почему дети остались без присмотра — выясняется.

На месте трагедии

На месте трагедии

В селе Новые Маяки Одесской области произошел пожар в хозпостройке — погибли дети.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тела двоих детей.

«Погибли два мальчика 2018 и 2019 годов рождения. Детали происшествия и причины выясняются», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Черкасской области во время пожара в доме погибли дети. Их тела обнаружили спасатели.

По предварительным выводам, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

Дата публикации
Количество просмотров
167
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