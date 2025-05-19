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В Одесской области заживо сгорели двое детей
На месте пожара спасатели обнаружили тела двух мальчиков. Что стало причиной трагедии и почему дети остались без присмотра — выясняется.
В селе Новые Маяки Одесской области произошел пожар в хозпостройке — погибли дети.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тела двоих детей.
«Погибли два мальчика 2018 и 2019 годов рождения. Детали происшествия и причины выясняются», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в Черкасской области во время пожара в доме погибли дети. Их тела обнаружили спасатели.
По предварительным выводам, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.