В Одеській області живцем згоріли двоє дітей

На місці трагедії / © ДСНС

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У селі Нові Маяки Одеської області сталась пожежа в господарчій споруді — загинули діти.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіла двох дітей.

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«Загинули два хлопчики 2018 та 2019 років народження. Деталі події та причини зʼясовуються», — коротко повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у Черкаській області під час пожежі у будинку загинули діти. Їхні тіла виявили рятувальники.

За попередніми висновками, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення.