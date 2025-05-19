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В Одеській області живцем згоріли двоє дітей
На місці пожежі рятувальники виявили тіла двох хлопчиків. Що стало причиною трагедії та чому діти залишилися без нагляду — наразі з’ясовується.
У селі Нові Маяки Одеської області сталась пожежа в господарчій споруді — загинули діти.
Про це повідомили в ДСНС Одещини.
Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіла двох дітей.
«Загинули два хлопчики 2018 та 2019 років народження. Деталі події та причини зʼясовуються», — коротко повідомили у відомстві.
Нагадаємо, у Черкаській області під час пожежі у будинку загинули діти. Їхні тіла виявили рятувальники.
За попередніми висновками, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення.