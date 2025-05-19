На Драгобраті в горах зірвався та загинув киянин

Драгобрат / © Credits

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Під час проходження маршруту групою туристів поблизу полонини Драгобрат на Закарпатті зі снігового карниза зірвався киянин. Гірським туристичним маршрутом Рахівського району йшли шестеро людей.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

«О 14:17 на лінію 112 надійшло повідомлення про те, що в районі полонини Драгобрат зі снігового карниза зірвався киянин 1964 р.н. О 18:30 рятувальники вилучили тіло загиблого зі снігового намету та доправили до урочища «Свидовець», де передали працівникам поліції», — зазначили рятувальники.

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Нагадаємо, під час катання на лижах поблизу гірськолижного підйомника «Карпатська чайка» на курорті «Драгобрат» у Рахівському районі зірвався з карниза лижник з Києва.