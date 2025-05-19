- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3252
- Час на прочитання
- 1 хв
На Драгобраті в горах зірвався та загинув киянин
У Карпатах загинув турист із Києва. Він зірвався зі снігового карнизу на Драгобраті.
Під час проходження маршруту групою туристів поблизу полонини Драгобрат на Закарпатті зі снігового карниза зірвався киянин. Гірським туристичним маршрутом Рахівського району йшли шестеро людей.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.
«О 14:17 на лінію 112 надійшло повідомлення про те, що в районі полонини Драгобрат зі снігового карниза зірвався киянин 1964 р.н. О 18:30 рятувальники вилучили тіло загиблого зі снігового намету та доправили до урочища «Свидовець», де передали працівникам поліції», — зазначили рятувальники.
Нагадаємо, під час катання на лижах поблизу гірськолижного підйомника «Карпатська чайка» на курорті «Драгобрат» у Рахівському районі зірвався з карниза лижник з Києва.