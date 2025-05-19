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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3252
Час на прочитання
1 хв

На Драгобраті в горах зірвався та загинув киянин

У Карпатах загинув турист із Києва. Він зірвався зі снігового карнизу на Драгобраті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Драгобрат

Драгобрат / © Credits

Під час проходження маршруту групою туристів поблизу полонини Драгобрат на Закарпатті зі снігового карниза зірвався киянин. Гірським туристичним маршрутом Рахівського району йшли шестеро людей.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

«О 14:17 на лінію 112 надійшло повідомлення про те, що в районі полонини Драгобрат зі снігового карниза зірвався киянин 1964 р.н. О 18:30 рятувальники вилучили тіло загиблого зі снігового намету та доправили до урочища «Свидовець», де передали працівникам поліції», — зазначили рятувальники.

Нагадаємо, під час катання на лижах поблизу гірськолижного підйомника «Карпатська чайка» на курорті «Драгобрат» у Рахівському районі зірвався з карниза лижник з Києва.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3252
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