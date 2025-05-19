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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кремль підтвердив: сьогодні буде розмова Путіна та Трампа

Телефонна розмова між двома президентами відбудеться о 17:00.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Путін і Трамп

Путін і Трамп / © Associated Press

Сьогодні, 19 травня, президент РФ Володимир Путін проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Цю інформацію підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Пєсков назвав «важливою майбутню розмову Путіна і Трампа на тлі переговорів, що відбулися в Стамбулі».

«Можлива зустріч Путіна та Трампа залежить від особистих домовленостей лідерів», — зазначив Пєсков, наголосивши, що вона має бути добре підготовлена.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, має відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна. Дипломат Володимир Огризко вважає, що Україні нічого хорошого від неї очікувати не слід.

Тим часом, як повідомляє CNN, сьогоднішня розмова Трампа і російського диктатора буде вирішальною у війні РФ проти України.

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