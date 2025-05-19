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Кремль підтвердив: сьогодні буде розмова Путіна та Трампа
Телефонна розмова між двома президентами відбудеться о 17:00.
Сьогодні, 19 травня, президент РФ Володимир Путін проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом.
Цю інформацію підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Пєсков назвав «важливою майбутню розмову Путіна і Трампа на тлі переговорів, що відбулися в Стамбулі».
«Можлива зустріч Путіна та Трампа залежить від особистих домовленостей лідерів», — зазначив Пєсков, наголосивши, що вона має бути добре підготовлена.
Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, має відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна. Дипломат Володимир Огризко вважає, що Україні нічого хорошого від неї очікувати не слід.
Тим часом, як повідомляє CNN, сьогоднішня розмова Трампа і російського диктатора буде вирішальною у війні РФ проти України.