Кремль підтвердив: сьогодні буде розмова Путіна та Трампа

Путін і Трамп / © Associated Press

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Сьогодні, 19 травня, президент РФ Володимир Путін проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Цю інформацію підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Пєсков назвав «важливою майбутню розмову Путіна і Трампа на тлі переговорів, що відбулися в Стамбулі».

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«Можлива зустріч Путіна та Трампа залежить від особистих домовленостей лідерів», — зазначив Пєсков, наголосивши, що вона має бути добре підготовлена.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, має відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна. Дипломат Володимир Огризко вважає, що Україні нічого хорошого від неї очікувати не слід.

Тим часом, як повідомляє CNN, сьогоднішня розмова Трампа і російського диктатора буде вирішальною у війні РФ проти України.