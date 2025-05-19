Украину и Израиль обвинили в махинациях на "Евровидении": испанский вещатель сделал заявление

Украина и Израиль на "Евровидении-2025" / © Associated Press

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Украину и Израиль обвинили в махинациях на международном песенном конкурсе "Евровидение".

Об этом заявил испанский вещатель, передает verTele. В стране считают, что Израиль и Украина якобы нечестно набрали высокие баллы во время зрительского голосования. Вещатель Испании убежден, что на результат Ziferblat и Юваль Рафаэль в гранд-финале повлияло то, что страны находятся в состоянии войны. К слову, Израиль на "Евровидении-2025" получил 60 баллов от судей и 297 от зрителей, завоевав "серебро". Украине от профессионального жюри достались такие же оценки. Тем временем зрители отдали Ziferblat 158 баллов, после чего группа оказалась в топ-10.

Испания уже даже обратилась к Европейскому языковому союзу (EBU) с просьбой проверить целесообразность телеголосования. Мол, когда страну поддерживают не через номер, то "Евровидение" теряет культурную цель. Кроме того, Испания требует обнародовать результаты голосования испанцев.

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Результаты голосования на "Евровидении-2025"

"RTVE предлагает начать дебаты по телеголосованию, чтобы оценить, является ли текущий способ его проведения лучшим. Вещатель считает, что на телеголосование влияют нынешние вооруженные конфликты, из-за чего музыкальные соревнования теряют свою культурную сущность", - говорится в сообщении.

Отметим, в этом году украинский представитель на "Евровидении" завоевал 9-е место. Предлагаем вспомнить, как страны голосовали за Украину и Ziferblat в финале конкурса и кто отдал самые высокие баллы.