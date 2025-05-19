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Украину и Израиль обвинили в махинациях на "Евровидении": испанский вещатель сделал заявление
В Испании считают, что страны якобы нечестно набрали большое количество баллов от зрителей.
Украину и Израиль обвинили в махинациях на международном песенном конкурсе "Евровидение".
Об этом заявил испанский вещатель, передает verTele. В стране считают, что Израиль и Украина якобы нечестно набрали высокие баллы во время зрительского голосования. Вещатель Испании убежден, что на результат Ziferblat и Юваль Рафаэль в гранд-финале повлияло то, что страны находятся в состоянии войны. К слову, Израиль на "Евровидении-2025" получил 60 баллов от судей и 297 от зрителей, завоевав "серебро". Украине от профессионального жюри достались такие же оценки. Тем временем зрители отдали Ziferblat 158 баллов, после чего группа оказалась в топ-10.
Испания уже даже обратилась к Европейскому языковому союзу (EBU) с просьбой проверить целесообразность телеголосования. Мол, когда страну поддерживают не через номер, то "Евровидение" теряет культурную цель. Кроме того, Испания требует обнародовать результаты голосования испанцев.
"RTVE предлагает начать дебаты по телеголосованию, чтобы оценить, является ли текущий способ его проведения лучшим. Вещатель считает, что на телеголосование влияют нынешние вооруженные конфликты, из-за чего музыкальные соревнования теряют свою культурную сущность", - говорится в сообщении.
Отметим, в этом году украинский представитель на "Евровидении" завоевал 9-е место. Предлагаем вспомнить, как страны голосовали за Украину и Ziferblat в финале конкурса и кто отдал самые высокие баллы.