Франция возводит тюрьму в джунглях – но не для обычных преступников

Регион, где построят тюрьму, – это бывший порт въезда в пресловутую исправительную колонию на Остров Дьявола. / © Getty Images

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Франция объявила о строительстве новой тюрьмы строгого режима на своей заморской территории – в глубинах амазонских джунглей Французской Гвианы. Объект будет предназначен для изоляции наиболее опасных преступников, в том числе наркоторговцев и радикальных исламистов.

Об этом пишет "BBC Украина"

Проект стоимостью 400 миллионов евро планируется завершить к 2028 году. Новая тюрьма будет построена в регионе Сен-Лоран-дю-Марони — рядом с границей Бразилии и Суринама, на ключевом транзитном маршруте для наркотрафика.

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"Это будет объект с чрезвычайно строгим режимом заключения", - заявил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен. - "Цель - полная изоляция наркобаронов и руководителей преступных сетей, которые не смогут больше влиять на свои структуры во Франции".

В тюрьме планируют содержать до 500 человек. Отдельное крыло отведут для наиболее опасных заключенных, включая тех, кто имеет связи с террористическими организациями. Новые правила делают невозможным связь с внешним миром — особенно с криминальными сетями.

Расстояние от материковой Франции, отметил министр, сделает невозможным поддержку связей с бандитскими группировками, что является серьезной проблемой во французских тюрьмах, где циркулируют десятки тысяч нелегальных телефонов.

Реакция на новую волну атак

Объявление о тюрьме раздалось после серии нападений на тюрьмы во Франции. В частности, были подожжены служебные автомобили, а тюрьму в Тулоне обстреляли. Министр назвал эти инциденты "террористическими ответами" на более жесткие законы.

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Тюрьма в Гвиане – лишь один из пунктов масштабной стратегии правительства:

создание нового департамента прокуратуры по борьбе с организованной преступностью;

дополнительные полномочия для следователей;

защищенный статус для осведомителей;

строительство серии тюрем строгого режима.

Исторический контекст

Сен-Лоран-дю-Марони – символическое место. Именно через него в XIX-XX веках осужденных отправляли в колонию "Остров Дьявола" - печально известного лагеря для каторжников, где побывали более 70 тысяч человек. Этот лагерь стал известен благодаря роману "Бабочка" Анри Шарьера и одноимённому фильму со Стивом МакКвином.