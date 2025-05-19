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Франция возводит тюрьму в джунглях – но не для обычных преступников
Объект на 500 мест будет построен в джунглях вблизи границы с Бразилией — для полной изоляции от преступного мира.
Франция объявила о строительстве новой тюрьмы строгого режима на своей заморской территории – в глубинах амазонских джунглей Французской Гвианы. Объект будет предназначен для изоляции наиболее опасных преступников, в том числе наркоторговцев и радикальных исламистов.
Об этом пишет "BBC Украина"
Проект стоимостью 400 миллионов евро планируется завершить к 2028 году. Новая тюрьма будет построена в регионе Сен-Лоран-дю-Марони — рядом с границей Бразилии и Суринама, на ключевом транзитном маршруте для наркотрафика.
"Это будет объект с чрезвычайно строгим режимом заключения", - заявил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен. - "Цель - полная изоляция наркобаронов и руководителей преступных сетей, которые не смогут больше влиять на свои структуры во Франции".
В тюрьме планируют содержать до 500 человек. Отдельное крыло отведут для наиболее опасных заключенных, включая тех, кто имеет связи с террористическими организациями. Новые правила делают невозможным связь с внешним миром — особенно с криминальными сетями.
Расстояние от материковой Франции, отметил министр, сделает невозможным поддержку связей с бандитскими группировками, что является серьезной проблемой во французских тюрьмах, где циркулируют десятки тысяч нелегальных телефонов.
Реакция на новую волну атак
Объявление о тюрьме раздалось после серии нападений на тюрьмы во Франции. В частности, были подожжены служебные автомобили, а тюрьму в Тулоне обстреляли. Министр назвал эти инциденты "террористическими ответами" на более жесткие законы.
Тюрьма в Гвиане – лишь один из пунктов масштабной стратегии правительства:
создание нового департамента прокуратуры по борьбе с организованной преступностью;
дополнительные полномочия для следователей;
защищенный статус для осведомителей;
строительство серии тюрем строгого режима.
Исторический контекст
Сен-Лоран-дю-Марони – символическое место. Именно через него в XIX-XX веках осужденных отправляли в колонию "Остров Дьявола" - печально известного лагеря для каторжников, где побывали более 70 тысяч человек. Этот лагерь стал известен благодаря роману "Бабочка" Анри Шарьера и одноимённому фильму со Стивом МакКвином.