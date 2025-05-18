В Нью-Йорке корабль под флагом Мексики врезался в Бруклинский мост (видео)

Бруклинский мост

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Корабль под мексиканским флагом врезался в Бруклинский мост, 17 мая 2025 года.

Об этом пишет AP News.

Учебный парусник мексиканского флота Cuauhtémoc столкнулся с Бруклинским мостом во время маневрирования в реке Ист-Ривер в Нью-Йорке.

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В результате инцидента несколько человек получили ранения, и была начата спасательная операция.

© из соцсетей

Мексиканский флот подтвердил произошедшее и сообщил, что состояние персонала и оборудования оценивается совместно с местными органами власти.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что корабли США должны бесплатно проходить по Панамскому и Суэцкому каналам .