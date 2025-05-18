ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
837
Время на прочтение
1 мин

В Нью-Йорке корабль под флагом Мексики врезался в Бруклинский мост (видео)

Парусник мексиканского флота Cuauhtémoc во время учебного маневрирования столкнулся с мостом в реке Ист-Ривер — есть пострадавшие.

Бруклинский мост

Бруклинский мост

Корабль под мексиканским флагом врезался в Бруклинский мост, 17 мая 2025 года.

Об этом пишет AP News.

Учебный парусник мексиканского флота Cuauhtémoc столкнулся с Бруклинским мостом во время маневрирования в реке Ист-Ривер в Нью-Йорке.

В результате инцидента несколько человек получили ранения, и была начата спасательная операция.

© из соцсетей

Мексиканский флот подтвердил произошедшее и сообщил, что состояние персонала и оборудования оценивается совместно с местными органами власти.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что корабли США должны бесплатно проходить по Панамскому и Суэцкому каналам .

Дата публикации
Количество просмотров
837
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie