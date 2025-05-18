Астрологический прогноз на 18 мая

Пегас / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала важных дел, которые окажутся на редкость успешными – с учетом выходного дня они, скорее всего, будут касаться домашнего хозяйства.

Символ дня: Крылатый конь Пегас.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: сиреневый – символизирует верность в любви и дружбе.

Счастливые камни дня: циркон, «золотой песок».

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За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, протекают в легкой форме, особенно если без промедления обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо избегать всего, что может негативно повлиять на печень – жирной и жареной пищи, алкоголя, сильнодействующих препаратов.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

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Дачные работы дня: можно сеять, сажать и пересаживать растения.

Магия и мистика дня: при помощи магии нужно отваживать от порога нежелательных гостей с недобрыми намерениями.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут смысловой нагрузки, поэтому не стоит брать их в голову.

Табу дня: любую травму – даже небольшой порез – нужно тщательно обрабатывать.

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Цитата дня: «Искусство – это абстракция, извлекайте ее из природы, фантазируя на ее основе, и думайте больше о процессе творчества, нежели о результате» (Поль Гоген).

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