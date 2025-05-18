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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Ночью 18 мая российские беспилотники атаковали Украину: где раздавались взрывы

Россияне раз атаковали мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ночью 18 мая российские беспилотники атаковали Украину: где раздавались взрывы

© ТСН.ua

В ночь на 18 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога.

В частности, взрывы прогремели:

  • Запорожье/окрестности;

  • Харьковщина;

  • Полтава/окрестности;

  • Канев (Черкасщина);

  • Васильков/Глеваха (Киевщина);

  • Черниговщина;

  • Полтавский р-н;

  • Николаевщина;

  • Борисполь, Киев и окрестности;

  • Черниговский р-н;

  • Бучанский р-н (Киевщина);

  • Киев.

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