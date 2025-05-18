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Ночью 18 мая российские беспилотники атаковали Украину: где раздавались взрывы
Россияне раз атаковали мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было громко.
В ночь на 18 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога.
В частности, взрывы прогремели:
Запорожье/окрестности;
Харьковщина;
Полтава/окрестности;
Канев (Черкасщина);
Васильков/Глеваха (Киевщина);
Черниговщина;
Полтавский р-н;
Николаевщина;
Борисполь, Киев и окрестности;
Черниговский р-н;
Бучанский р-н (Киевщина);
Киев.