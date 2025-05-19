Есть ли у Путина силы воевать следующие 20 лет: экспертное мнение

У Путина нет сил для того, чтобы воевать следующие 20 лет / © Getty Images

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У президента РФ Владимира Путина нет сил, чтобы воевать следующие 20 лет.

Об этом сказал политолог Вадим Денисенко на радио NV.

«И даже 21 год они не смогут воевать, если честно. Поэтому, с этой точки зрения, я думаю, что мы сами себя часто запугиваем, чем это нужно», — сказал Денисенко.

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На смену кремлевскому руководителю Владимиру Путину, по мнению политолога, придет другой человек, будет другая система управления, будет другая ситуация в мире.

«То есть в принципе, если верить экономическим прогнозистам, то через 25-30 лет де-факто закончится эпоха нефти. То есть ее на смену придут немного другие эпохи с другими источниками энергии», — пояснил Денисенко.

Более того, сказал он, мир не будет стоять на одном месте.

«Появятся другие вызовы, как внутренние в России, так и внешние в России. Поэтому я, честно говоря, не настолько, ну, я вообще не считаю, что эти апокалиптические прогнозы они правдивы. А во-вторых, я не считаю, что нам нужно самим себя запугивать. У Путина нет сил, чтобы воевать следующие 20 лет. То есть, честно говоря, у него и возраста нет, чтобы он прожил следующие 20 лет», — добавил Денисенко.

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Напомним, 19 мая, американский президент Дональд Трамп будет иметь телефонный разговор с Владимиром Путиным.

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