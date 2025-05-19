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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Чи є в Путіна сили воювати наступні 20 років: експертна думка

Всі імперії рано чи пізно зупиняються і всі імперії рано чи пізно ламаються. І на зміну сильному імператору приходить слабкий.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чи є в Путіна сили воювати наступні 20 років: експертна думка

У Путіна немає сил для того, щоби воювати наступні 20 років / © Getty Images

У президента РФ Володимира Путіна немає сил для того, щоби воювати наступні 20 років.

Про це сказав політолог Вадим Денисенко на Radio NV.

«І навіть 21 рік вони не зможуть воювати, якщо чесно. Тому, з цієї точки зору, я думаю, що ми самі себе часто більше залякуємо, ніж це потрібно», — сказав Денисенко.

На зміну кремлівському очільнику Володимиру Путіну, на думку політолога, прийде інша людина, буде інша система управління, буде інша ситуація в світі.

«Тобто, в принципі, якщо вірити економічним прогнозистам, то через 25-30 років де-факто закінчиться епоха нафти. Тобто, її на зміну прийдуть трошки інші епохи з іншими джерелами енергії», — пояснив Денисенко.

Ба більше, сказав він, світ не буде стояти на одному місці.

«З’являться інші виклики, як внутрішній в Росії, так і зовнішній в Росії. Тому я, чесно кажучи, не настільки, ну, я взагалі не вважаю, що ці апокаліптичні прогнози, вони правдиві. А по-друге, я не вважаю, що нам потрібно самим себе залякувати. В Путіна немає сил для того, щоб воювати наступні 20 років. Тобто, чесно кажучи, в нього і віку того немає, щоб він прожив наступні 20 років», — додав Денисенко.

Нагадаємо, 19 травня, американський президент Доналд Трамп матиме телефонну розмову з Володимиром Путіним.

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