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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
386
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2 хв

Чим небезпечна особиста зустріч Зеленського і Путіна: Зеркаль відповіла

Дипломатка Зеркаль не вважає, що особиста зустріч між Зеленським і Путіним є хорошою ідеєю.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Особиста зустріч Зеленського і Путіна

Особиста зустріч Зеленського і Путіна / © ТСН.ua

Особиста зустріч між Володимиром Зеленським і диктатором Путіним може не принести очікуваного результату.

Про це заявила ексзаступниця міністра закордонних справ України Лана Зеркаль в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Дипломатку запитали, чи вигідно зараз Україні, щоб президент Зеленський зустрівся сам на сам з Путіним.

Зеркаль відповіла, що зустрічі сам на сам взагалі проблемні як такі.

«Тому що ми з вами всі люди і дуже важко тримати холодний розум. Особливо, коли перед тобою сидить людина, яка завдала твоїй країні, твоїм людям стільки шкоди і стільки горя. Тому такі зустрічі сам на сам, з точки зору ведення переговорів, вони не є логічними, тому що завжди, коли є таке несприйняття одне одного, потрібен медіатор, який зможе бути перекладачем, і який зможе, не вмикаючи емоції, робити якісь пропозиції. Саме тому зазвичай є медіатори, які усувають суперечки між сторонами», — пояснила дипломатка.

Зеркаль вважає, що поки Зеленському і Путіну віч-на-віч краще не зустрічатися.

«Це як в шлюбі, коли вже партнери ненавидять один одного. В принципі, вони можуть зустрічатися один з одним, але результат цієї зустрічі, він зрозумілий ще до того, як зустріч почалася. Люди не чують один одного, коли в них є внутрішній конфлікт. І досягнути будь-якого результату на таких зустрічах, це неймовірно. Бо відключити повністю емоції не може ніхто», — пояснила депутатка.

Раніше Лана Зеркаль назвала найбільш вірогідний сценарій, чим закінчиться війна.

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