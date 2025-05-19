"Дія" стане як ChatGPT?: в Україні з’явиться ШІ-асистент для держпослуг

В "Дії" буде ШІ-асистент. / © Державна податкова служба України/Facebook

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Уже від червня українці зможуть протестувати нового ШІ-асистента в "Дії". Він допомагатиме знаходити послуги, отримувати довідки, шукати ЦНАПи — а згодом навіть спілкуватися з користувачами голосом.

Про це під час DOU Day повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, штучний інтелект має змінити підхід до користування державними послугами.

"Ми переосмислили, що робимо з "Дією". 2019–2020 року ми зробили стрибок, створивши сучасний застосунок. Але зараз усе змінила поява АІ — тепер користувачі чекають на продукти, схожі на ChatGPT чи Gemini. Тож наша мета — трансформувати "Дію" в АІ-продукт", — зазначив Федоров.

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На першому етапі ШІ-асистент з’явиться на порталі "Дія" у форматі бета-тесту. Він зможе відповідати на запитання, підказувати, які документи потрібні в конкретній ситуації або де отримати ту чи іншу довідку.

У майбутньому функціональність розшириться: користувач зможе описати свою життєву ситуацію, а ШІ автоматично визначатиме потрібну послугу. Наприклад, якщо повідомити, що в дім влучила ракета — асистент запропонує подати заявку на програму "єВідновлення".

Також у планах — додати можливість голосової взаємодії з АІ, щоб спілкування з "Дією" стало схожим на розмову з цифровим співрозмовником.

Раніше повідомлялось, що у "Дії" запустять послугу із заміни техпаспорта авто і закликають українських водіїв долучитися до бета-тестування.

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