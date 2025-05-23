Единственному в мире морю без берегов грозит опасность: какая причина

Саргасум

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В самом сердце Атлантического океана, примерно в 950 километрах от Флориды, простирается Саргассово море — это единственное море в мире, которое не имеет береговой линии. Его границы определяются океаническими течениями, а не сушей: с севера — Североатлантическим, с юга — Северо-Экваториальным, с востока — Канарским, а с запада — Антильским течением.

Об этом сообщило издание earth.com.

Центр этого моря отличается необычным спокойствием: вода здесь индигового цвета, а поверхность покрыта толстым слоем водорослей саргассум — растений, свободно дрейфующих и создающих «плавающие острова». Эти заросли стали колыбелью для многих морских существ: креветок, рыб-неонов, фарфоровых крабов и молодых черепах. По данным исследователей, более 100 видов беспозвоночных постоянно живут среди саргассума.

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Сегодня ученые рассматривают Саргассово море как важную экологическую зону, влияющую на глобальный климат. Благодаря сезонным колебаниям температуры воды — от +18°C зимой до +30°C летом — происходит вертикальное перемешивание океана. Это способствует переносу тепла на север и охлажденных вод — на юг, стабилизируя климат обоих полушарий. Вода здесь также активно поглощает углекислый газ, который фиксируется в оболочках планктона и оседает на дно.

Однако Саргассово море все больше страдает от человеческой деятельности. Пластиковый мусор, поступающий с четырех течений, превращает его в зону экологического напряжения. По подсчетам экологов, на каждую квадратную милю здесь приходится около 518 тысяч фрагментов пластика. Плавучие сети запутывают молодых черепах, а громкий шум судов нарушает навигацию китов.

Вблизи Бермудских островов ученые ежемесячно фиксируют температуру, соленость, содержание кислорода и pH воды. Исследования, продолжающиеся более шестидесяти лет, доказывают: с 1980-х температура океана выросла на 1°C. Это изменение, хоть и незначительное на первый взгляд, затрудняет вертикальное перемешивание вод, что лишает глубины кислорода и замедляет подъем питательных веществ.

Саргассово море, покрытое плавучими зарослями саргассума, стало уникальным хронографом изменений планеты. Ученые используют спутники и буи Argo, а также новые индексы солености и щелочности для детального анализа.

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С 2014 года Комиссия Саргассова моря призывает международное сообщество защищать этот «оазис биоразнообразия». Однако создание охранной зоны тормозится политическими и юридическими трудностями, ведь море не принадлежит ни одному государству. Эксперты считают, что даже минимальные меры — перенос морских маршрутов или сезонные запреты на лов — могут сохранить жизненно важную среду без ущерба для торговли.

Сейчас курорты в Карибском бассейне охвачены стремительным ростом саргассума — сорняков, которые сейчас столь обильно покрывают побережье. Во время гниения эта масса выделяет парниковые газы, превращая естественный поглотитель углерода в источник загрязнения.

Процессы, разрушающие экосистему Саргассова моря, угрожают уничтожением уникального плавучего леса, который поддерживает морскую жизнь от Ньюфаундленда до Мексиканского залива. Потеря этой экосистемы приведет к нарушению жизненных циклов у таких видов, как угри и горбатые киты, а Атлантический океан будет накапливать больше тепла, ускоряя изменение климата.

Правительства планируют ограничение сброса пластика и расширение морских заповедных зон, а судоходные компании внедряют экологические технологии.

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Напомним, Новая Зеландия — лишь верхушка айсберга. Ученые нашли под водой гигантский континент.