Испражнения пингвинов могут смягчить изменение климата на планете

Пингвины в Антарктиде / © Национальный антарктический научный центр

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Пингвины могут играть решающую роль в стабилизации климата Антарктиды и в целом нашей планеты. Аммиак, который содержится в их испражнениях, способствует конденсации водяного пара и образованию облаков, которые замедляют таяние льда.

Такой вывод сделали ученые Института исследований атмосферных и земных систем Хельсинкского университета под руководством Мэтью Бойера, сообщает ABC News

Согласно исследованию, пингвины, ключевой вид в Антарктиде, являются «основными источниками» аммиака. Когда аммиак реагирует с газами, содержащими серу, которая выделяется фитопланктоном в океане, это увеличивает образование аэрозолей, которые предоставляют водяному пару поверхность для конденсации и приводят к образованию облаков.

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В свою очередь облака могут действовать как изоляция в атмосфере, помогая снизить температуру поверхности, а это предотвращает таяние морского льда.

По словам Бойера, запах аммиака достаточно отчетлив вблизи колоний пингвинов.

Исследователи провели два месяца, с января по март 2023 года, измеряя концентрацию аммиака в воздухе вблизи колонии из 60 000 пингвинов Адели на базе Марамбио в Антарктиде. Они наблюдали, что когда ветер дул с направления колонии, концентрация аммиака возрастала более чем в 1000 раз выше базового значения.

Концентрация аммиака оставалась более чем в 100 раз выше базового уровня даже после того, как пингвины мигрировали из этого района, поскольку оставленные экскременты продолжали выделять аммиак, отмечают исследователи.

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Экскременты, вероятно, помогают уменьшить влияние изменения климата на континент, что еще раз подчеркивает необходимость защиты местных экосистем и биоразнообразия, которые имеют решающее значение для смягчения последствий изменения климата.

«Мы продемонстрировали, что существует глубокая связь между экосистемными процессами — активностью океанического фитопланктона, а также пингвинами — и атмосферными процессами, которые могут влиять на местный климат», — сказал Бойер.

По словам Бойера, поскольку местный климат в Антарктиде меняется и развивается, это будет влиять на климатические системы в остальном мире.

Лед, океан и экосистемы Антарктиды играют решающую роль в регулировании глобальной температуры, говорят ученые.

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Напомним, на протяжении многих лет площадь морского льда вокруг Антарктиды колебалась между стабильными летним минимумом и зимним максимумом. Но в 2016 году все изменилось, и лед начал стремительно таять. Теперь ученые не уверены, сможет ли ситуация стабилизироваться