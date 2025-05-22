Экологическая катастрофа ставит под угрозу выживание пчел и человечества

Новые угрозы для существования пчел / © unsplash.com

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Ученые обнаружили новые угрозы для существования пчел, а следовательно, и для всего человечества.

Об этом идет речь в материале reading со ссылкой на отчет Bee: wild.

Ученые обнаружили двенадцать новых угроз, способных ухудшить сокращение численности опылителей в течение ближайших 5-15 лет.

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Какие проблемы мира пчелы могут не пережить

Потрясения, вызванные такими событиями, как война в Украине, привели к сокращению разнообразных культур, лишив опылителей различных источников существования в разные сезоны.

Также в многочисленных европейских ульях было обнаружено загрязнение микропластиком, что привело к попаданию в среду обитания пчел синтетических материалов, таких как полиэтилентерефталат.

Искусственное освещение в ночное время еще больше усугубляет проблему, сокращая количество ночных посещений цветов опылителями на 62%, тем самым нарушая сверхважную деятельность по опылению.

«Обнаружение новых угроз и поиск способов защиты опылителей на ранней стадии — ключ к предотвращению дальнейшего серьезного сокращения численности», — сказал профессор Саймон Поттс из Университета Рединга.

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В отчете не просто были перечислены угрозы, но и предложены практические решения.

Как решить проблему

Ученые нашли несколько способов решить сокращение популяции пчел.

Введение более строгих правил использования антибиотиков.

Содействие переходу на электромобили для понижения уровня загрязнения воздуха.

Селекция культур, имеющих повышенное содержание пыльцы и нектара.

Проектирование солнечных парков, богатых цветущими растениями, которые послужат местом обитания опылителей.

Напомним, исследования показывают потрясающее понижение биомассы насекомых на 50% за последние 50 лет. Сокращение популяций и исчезновение целых видов чревато масштабной экологической катастрофой.

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