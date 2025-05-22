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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Экологическая катастрофа ставит под угрозу выживание пчел и человечества

Сокращается разнообразие сельскохозяйственных культур, а следовательно, пчелы теряют источники существования.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Экологическая катастрофа ставит под угрозу выживание пчел и человечества

Новые угрозы для существования пчел / © unsplash.com

Ученые обнаружили новые угрозы для существования пчел, а следовательно, и для всего человечества.

Об этом идет речь в материале reading со ссылкой на отчет Bee: wild.

Ученые обнаружили двенадцать новых угроз, способных ухудшить сокращение численности опылителей в течение ближайших 5-15 лет.

Какие проблемы мира пчелы могут не пережить

Потрясения, вызванные такими событиями, как война в Украине, привели к сокращению разнообразных культур, лишив опылителей различных источников существования в разные сезоны.

Также в многочисленных европейских ульях было обнаружено загрязнение микропластиком, что привело к попаданию в среду обитания пчел синтетических материалов, таких как полиэтилентерефталат.

Искусственное освещение в ночное время еще больше усугубляет проблему, сокращая количество ночных посещений цветов опылителями на 62%, тем самым нарушая сверхважную деятельность по опылению.

«Обнаружение новых угроз и поиск способов защиты опылителей на ранней стадии — ключ к предотвращению дальнейшего серьезного сокращения численности», — сказал профессор Саймон Поттс из Университета Рединга.

В отчете не просто были перечислены угрозы, но и предложены практические решения.

Как решить проблему

Ученые нашли несколько способов решить сокращение популяции пчел.

  • Введение более строгих правил использования антибиотиков.

  • Содействие переходу на электромобили для понижения уровня загрязнения воздуха.

  • Селекция культур, имеющих повышенное содержание пыльцы и нектара.

  • Проектирование солнечных парков, богатых цветущими растениями, которые послужат местом обитания опылителей.

Напомним, исследования показывают потрясающее понижение биомассы насекомых на 50% за последние 50 лет. Сокращение популяций и исчезновение целых видов чревато масштабной экологической катастрофой.

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