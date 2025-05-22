Екологічна катастрофа ставить під загрозу виживання бджіл і людства

Нові загрози для існування бджіл / © unsplash.com

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Науковці виявили нові загрози для існування бджіл, а отже і для всього людства.

Про це йдеться у матеріалі reading із посиланням на звіт Bee: wild.

Вчені виявили дванадцять нових загроз, здатних погіршити скорочення чисельності запилювачів протягом найближчих 5-15 років.

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Які проблеми світу бджоли можуть не пережити

Потрясіння, викликані такими подіями, як війна в Україні, призвели до скорочення різноманітних с\г культур, позбавивши запилювачів різноманітних джерел існування в різні сезони.

Також у численних європейських вуликах було виявлено забруднення мікропластиком, що призвело до потрапляння в середовище проживання бджіл синтетичних матеріалів, таких як поліетилентерефталат.

Штучне освітлення в нічний час ще більше посилює проблему, скорочуючи кількість нічних відвідувань квітів запилювачами на 62%, тим самим порушуючи надважливу діяльність із запилення.

«Виявлення нових загроз і пошук способів захисту запилювачів на ранній стадії — ключ до запобігання подальшому серйозному скороченню чисельності», — сказав професор Саймон Поттс з Університету Редінга.

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У звіті не просто було перераховано загрози, а й запропоновано практичні рішення.

Як вирішити проблему

Вчені знайшли декілька способів вирішити скорочення популяції бджіл.

Запровадження суворіших правил використання антибіотиків.

Сприяння переходу на електромобілі для зниження рівня забруднення повітря.

Селекція культур, що мають підвищений вміст пилку і нектару.

Проєктування сонячних парків, багатих квітучими рослинами, які послужать місцем проживання запилювачів.

Нагадаємо, дослідження показують приголомшливе зниження біомаси комах на 50% за останні 50 років. Скорочення популяцій та зникнення цілих видів загрожує масштабною екологічною катастрофою.

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