Істота з найбільшим серцем здатна виживати за температури 400°C

Лускатоногий равлик / © HKUST

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Серце лускатоногого равлика займає близько 4 відсотків обсягу його тіла і за цим параметром вважається найбільшим у тваринному світі. Така особливість дозволяє йому існувати у глибинах Індійського океану в середовищі гідротермальних джерел, де вода може нагріватися до 400 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє видання Live Science.

Велетенське серце равлика забезпечує киснем в умовах значних глибин не тільки його, але й симбіотичні бактерії, що живуть у його стравохідній залозі та виконують роль своєрідної внутрішньої «харчової фабрики».

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Ще однією незвичайною прикметою цієї істоти є захисний панцир, який складається із сотень дрібних лусочок. Вони щільно перекриваються, наче кольчуга, і містять у своєму складі залізо. Равлик, якого також називають «вулканічним», зміцнює ці лусочки, поглинаючи мінерали з гарячих гідротермальних викидів.

При цьому його броня додатково укріплюється завдяки реакції внутрішньої сірки з іонами заліза, що призводить до утворення наночастинок сульфіду заліза. Лускатоногий равлик — єдина відома багатоклітинна тварина, скелет якої зміцнений цим металом.

Коли Національний музей Уельсу придбав кілька зразків цих равликів, куратори отримали чітку інструкцію: уникати використання води в розчині для консервації, інакше унікальні панцири просто почнуть іржавіти.

Ці істоти повільно повзають на дні океану на глибині близько 2780 метрів і відомі науці лише з трьох невеликих гідротермальних полів, розташованих на схід від острова Маврикій, що поблизу південно-східного узбережжя Африки.

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Потенційне середовище існування цих равликів оцінюється приблизно в 0,3 квадратних кілометри, але фактичний ареал їхнього поширення наразі займає лише 0,02 квадратних кілометри. І навіть цей невеликий клаптик глибокого океану стає дедалі небезпечнішим для виживання унікальних равликів через активну діяльність людини.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) заніс лускатоногих равликів до Червоного списку видів, що перебувають під загрозою зникнення.

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