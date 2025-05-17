Про що "говорять" дельфіни: сенсаційне відкриття дослідників

Дельфіни / © pixabay.com

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Команда американських дослідників здобула престижну премію Коллера-Дуліттла у розмірі 100 000 доларів за розшифрування сигналів дельфінів, які можуть виконувати роль сигналів тривоги.

Про це повідомило видання The Guardian.

Програма дослідження дельфінів Сарасоти під керівництвом Лаели Сайїг та Пітера Тайака вивчає афалін біля узбережжя Флориди вже понад 40 років. Використовуючи неінвазивні акустичні технології, вчені записали тисячі свистів, серед яких виявили два унікальні сигнали:

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Перший — викликав у дельфінів реакцію уникнення, що може свідчити про небезпеку.

Другий — спричиняв підвищену увагу, можливо, позначаючи щось незвичне.

Журі, очолюване професором Йоссі Йовелем, відзначило масштабний аналіз даних та використання ШІ для розшифровки звуків.

У конкурсі також брали участь дослідники солов’їв, каракатиць та ігрунок, але саме робота з дельфінами стала прорывною.

Окрім щорічної премії, Фонд Коллера пропонує 10 мільйонів доларів інвестицій за створення алгоритму, який дозволить тварині спілкуватися з людиною, не усвідомлюючи цього — аналог тесту Тюрінга для міжвидової комунікації.

Нагадаємо, на Марсі вперше побачили полярне сяйво неозброєним оком.

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