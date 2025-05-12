Учені виявили на Марсі океани: де планета ховає воду

Марс / © Associated Press

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Учені активно досліджують Червону планету і намагаються відшукати невідомі раніше факти про її склад та умови. Тепер у дослідників з’явилася нова інформація щодо причини зникнення океанів на поверхні Марсу.

Про це пише видання The Conversation.

Учені здійснили експеримент, під час якого приділили увагу гарячому сплаву водню з залізом та сіркою, який під тиском поділяється на дві складові.

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Це саме явище відбулося на Марсі ще кілька млрд років тому. Тоді на планеті існував океан завдяки наявності потужного магнітного поля, яке згодом зник з незрозумілих причин.

Дослідження показало, що сейсмічні хвилі сповільнюються в шарі марсіанського ґрунту на глибині між 5,4 і 8 км, а це може вказувати на наявність рідкої води на цих глибинах.

Учені кажуть, що Марс не завжди був схожим на червону пустелю. Мільярди років тому, в Нойський і Гесперидський періоди (4,1-3 млрд років тому), річки прорізали долини. Але магнітне поле Марса ослабло, що зробило його атмосферу тоншою, а більша частина поверхневої води зникла. Її частина випарувалася в космос, замерзла в полярних шапках, а також опинилася в пастці мінералів, залишаючись там і сьогодні.

Нова гіпотеза дослідників полягає в тому, що ця відсутня вода просочувалася в кору Марса. Відомо, що Червона планета пережила серію потужних ударів із космосу в Нойський період. Під час бомбардування метеоритами на поверхні Червоної планети могли утворюватися гігантські тріщини, якими вода йшла глибоко під землю.

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Під поверхнею температури були вищими, що дало змогу воді залишатися в рідкому стані, на відміну від тієї, яка залишилася на поверхні.

Нагадаємо, вчені зробили відкриття, яке може наблизити нас до виявлення позаземного життя. Дослідження показало, що під поверхнею північної півкулі Марса, в районі Ацидалійської рівнини, можуть існувати умови, сприятливі для життя.