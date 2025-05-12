Ученые обнаружили на Марсе океаны: где планета прячет воду

Марс / © Associated Press

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Ученые активно исследуют Красную планету и пытаются отыскать неизвестные ранее факты о ее составе и условиях. Теперь у исследователей появилась новая информация о причине исчезновения океанов на поверхности Марса.

Об этом пишет издание The Conversation.

Ученые провели эксперимент, во время которого уделили внимание горячему сплаву водорода с железом и серой, который под давлением делится на две составляющие.

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Это самое явление произошло на Марсе еще несколько миллиардов лет назад. Тогда на планете существовал океан благодаря наличию мощного магнитного поля, которое впоследствии исчезло по непонятным причинам.

Исследование показало, что сейсмические волны замедляются в слое марсианского грунта на глубине между 5,4 и 8 км, что может указывать на наличие жидкой воды на этих глубинах.

Ученые говорят, что Марс не всегда был похож на красную пустыню.

Миллиарды лет назад, в Нойский и Гесперидский периоды (4,1-3 млрд лет назад), реки прорезали долины. Но магнитное поле Марса ослабло, что сделало его атмосферу тоньше, а большая часть поверхностной воды исчезла. Ее часть испарилась в космос, замерзла в полярных шапках, а также оказалась в ловушке минералов, оставаясь там и сегодня.

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Новая гипотеза исследователей состоит в том, что эта отсутствующая вода просачивалась в кору Марса. Известно, что Красная Планета пережила серию мощных ударов из космоса в Нойский период. При бомбардировке метеоритами на поверхности Красной планеты могли образовываться гигантские трещины, по которым вода шла глубоко под землю.

Под поверхностью температуры были выше, что позволило воде оставаться в жидком состоянии, в отличие от оставшейся на поверхности.

Напомним, ученые совершили открытие, которое может приблизить нас к выявлению внеземной жизни. Исследование показало, что под поверхностью северного полушария Марса, в районе Ацидалийской равнины, могут существовать условия, благоприятные для жизни.