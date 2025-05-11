"Мы готовы дальше воевать": Чмут объяснил, почему Украине не нужно временное перемирие

Тарас Чмут / © ТСН.ua

Реклама

Украине не выгодна «заморозка» войны или временное перемирие, в отличие от России.

Такое мнение глава благотворительного фонда «Повернись живим» Тарас Чмут высказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Он допускает, что может произойти перемирие между Украиной и Россией на какой-нибудь временной промежуток. Однако три дня — это не перемирие.

Реклама

«Это так, перекурить, автомат почистить и так далее. Все, что меньше 30 дней, не нужно считать перемирием», — говорит Тарас Чмут.

По его словам, остановка боевых действий выгодна российской армии.

«Россиянам выгодно. Потому что мне кажется, они более близки к тому, чтобы посыпаться и проиграть. Потому они готовы на него. А мы готовы дальше воевать. Как видим, есть кем и чем. Как видим по площадям, которые мы теряем, еще есть кем и чем. Как видим по соотношению потерь — еще есть кем и чем», — говорит Тарас Чмут.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЧМУТ: Перемирие на 30 дней — ловушка! Теряем 50 км в неделю! Где будут новые горячие точки?

Реклама