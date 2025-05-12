Курс валют в Украине: украинцы прощаются с долларом – продавать или подождать

Украинцы продают доллары / © ТСН.ua

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Курс валют в Украине поражает своей стабильностью. Нацбанк накопил рекордные золотовалютные резервы, украинцы снова продают доллары и постепенно отказываются от доллара в пользу евро, а гривна показывает чудеса стабильности в условиях военного положения – таковы главные новости на прошлой неделе на валютном рынке.

Что будет с курсом гривни на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 12 по 18 мая;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, как на "белом", так и на "черном" рынках продолжает удерживаться относительная стабильность наличного курса двух основных мировых валют. Колебания есть, но они находятся в так называемом боковом тренде, т.е.

В банках и пунктах обмена валют курсовые колебания наличного доллара с 5 по 11 мая были небольшими, в пределах 10 копеек, это на 5 коп. меньше чем неделей раньше. В целом тренд оказался нисходящим. Если в понедельник, 5 мая, один доллар можно было купить в среднем за 41,90 грн., то в воскресенье, 11 мая – за 41,80 грн. А сдать – соответственно 41,30 и 41,20 грн.

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Самая высокая цена продажи доллара была 41,9 грн (-10 коп. за неделю), самая низкая – 41,55 грн/доллар (0 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,45 грн (-5 коп.).

Евро всю неделю дешевел в продаже и находился в боковом тренде в покупке. По состоянию на воскресенье, 11 мая, средний курс продаж снизился с 47,60 до 47,20 грн/евро (-40 коп. за неделю). Курс покупки колебался от 46,85 до 47,08 грн/евро, а к 11 мая опустился до 46,50 (-50 коп. за неделю).

Самая высокая цена продажи евро была 48,05 грн (-45 коп. за неделю), самая низкая – 46,99 грн/евро (-41 коп.). Максимальный курс покупки составил 46,80 грн. (-50 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара по состоянию на вторник, 6 мая, снизился до 41,35 грн/доллар (-13 коп.) в продаже и до 13 коп. В дальнейшем тренд сменился восходящим и в воскресенье, 11 мая, было уже 41,50 и 41,40 грн/доллар или +2 коп. за неделю в продаже и +3 коп. в покупке. Евровалюта у нелегалов через неделю после колебаний подешевела до 47,20 грн/евро в продаже (-30 коп.) и до 47 грн в покупке (-15 коп.).

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Национальный банк за неделю укрепил гривну как к доллару, так и евро. На понедельник, 12 мая, официальный курс гривны по отношению к доллару был 41,55 грн (-16 коп.), к евро – 46,75 (-56 коп.).

Соотношение доллар/евро уменьшилось с 1,13 до 1,125 доллара за евро.

Андрей Забловский говорит, что на украинском валютном рынке продолжается штиль.

“Золотовалютные резервы НБУ достигли новых исторических максимумов – 46,7 млрд долларов, потому что на неделе поступил очередной транш зарубежной финансовой помощи от ЕС в размере 1 млрд долларов из доходов от обездвиженных российских активов, – подчеркнул Андрей Забловский. – Всего за апрель поступило 6,3 млрд долларов. Запас прочности значителен, он позволяет Нацбанку контролировать курс гривны к доллару в коридоре, который он считает нужным”.

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Андрей Шевчишин констатировал, что заинтересованность населения в покупке долларовой наличности оказалась короткой. Она продержалась только неделю между апрелем и маем, а в дальнейшем долларов снова было продано больше, чем куплено. Это также повлияло на снижение курса на наличном рынке.

Чего ждать от курса валют

Эксперты улучшили недельные прогнозы по курсу гривны по отношению к доллару.

По мнению Олега Пендзина, откладывается, по крайней мере, на неделю ожидаемая незначительная девальвация наличной гривны – оценочно выше 42 грн в продаже и 41,40 грн в покупке. А с 12 по 18 мая все останется, как и было, т.е.

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“В апреле годовая инфляция еще ускорилась – от 14,6 до 15,1%. Нацбанк, чтобы замедлить рост цен, вынужден удерживать крепкую гривну за счет продажи золотовалютных резервов. В мае надеемся на сезонное снижение инфляции, поэтому "для равновесия" регулятор сможет несколько ослабить официальный курс гривны”, - пояснил Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин и Андрей Забловский также считают, что курс доллара пока будет меняться незначительно в рамках статистической погрешности или 10-15 коп.

“Нас ждет вторая подряд "неинтересная", то есть спокойная неделя, без значительных колебаний курса. Вероятность непрогнозируемых событий на мировом или нашем рынке незначительна”, – подчеркнул Андрей Забловский.

А вот евро на текущей неделе должен и дальше дешеветь. Андрей Шевчишин объяснил, что этому будет способствовать снижение напряжения торговой и таможенной войны между США и ЕС.

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Продавать или покупать валюту

Эксперты подчеркнули, что ситуация с сохранностью средств от обесценения становится все более неоднозначной. Инфляция растет, доходы от гривневых депозитов ее уже не перекрывают, доллар не дорожает, а евро, напротив, подорожал так быстро, что покупать его невыгодно, потому что вскоре возможен откат курса.

Олег Пендзин констатировал, что гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) остаются наиболее выгодными инструментами для сохранения сбережений. Но есть оговорки: сейчас можно прогнозировать, что такая ситуация сохранится не дальше, чем до конца текущего года.

“Не секрет, что стабильность курса гривны сохраняется за счет многомиллиардной финансовой помощи наших западных партнеров, – отметил Олег Пендзин. – Она поступает вовремя, запланированных средств хватит на восемь месяцев – с мая по декабрь. В следующем году финансовые вливания уменьшатся. В Международном валютном фонде, который является одним из наших крупных спонсоров, уже предлагают украинским чиновникам "закручивать гайки", чтобы в 2026 году приумножить поступления в госбюджет: увеличить НДС, ввести прогрессивную шкалу отчислений из зарплаты. Это напрямую связано с тем, в чем держать сбережения, потому что гривна может за следующий год стремительно обесцениться. Главный совет – срок действия и гривневых депозитов, и ОВГЗ должен подойти к концу в нынешнем году. Поэтому ОВГЗ лучше покупать не на первичном, а на вторичном рынке, со сроком окончания в 2025 году. Более долговременные ценные бумаги, если они есть, лучше продавать постепенно. С этими вопросами могут помочь специалисты банков”.

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Андрей Забловский считает, что заявления должностных лиц Нацбанка о переходе от доллара к евро при формировании курса гривни вызвали обеспокоенность части соотечественников, начавших покупать евровалюту, несмотря на ее нынешнюю высокую стоимость.

“Это нецелесообразно, особенно если продавать доллары и покупать евро, потому что потери на кросс-курсе будут составлять почти 3%, один евро в таком случае будет стоить примерно на 2 грн. дороже, чем при покупке его непосредственно за гривны, – подсчитал Андрей Забловский. – Напомню, что в Украине действует трехлетнее бюджетное планирование, то есть на ближайшие три года все спланировано в долларах, а не в евро, поэтому спешить с приобретением евро для сохранения сбережений не стоит. На наличном рынке за январь-апрель – это данные НБУ – структура операций с валютой (купля-продажа) такова: 73,5% – в долларах, 23,4% – в евро”.

По мнению Андрея Шевчишина, к событиям 2026 года, когда гривна может девальвировать до 45 грн/доллар и больше, стоит готовиться сейчас: покупать доллары на свободную гривневую наличность и хотя бы половину суммы держать дома, остальное можно положить на валютные депозиты. С покупкой евро эксперт советует подождать, потому что евровалюта должна еще подешеветь.