Курс валют в Україні: українці прощаються з доларом – продавати чи зачекати

Українці продають долари / © ТСН.ua

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Курс валют в Україні наразі вражає своєю стабільністю. Нацбанк накопичив рекордні золотовалютні резерви, українці знову продають долари і поступово відмовляються від долара на користь євро, а гривня показує дива стабільності в умовах воєнного стану — такі головні новини минулого тижня на валютному ринку.

Що буде з курсом гривні поточного тижня, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 12 до 18 травня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, як на «білому», так і на «чорному» ринках продовжує утримуватись відносна стабільність готівкового курсу двох основних світових валют. Коливання є, але вони перебувають у так званому боковому тренді, тобто ринок знаходиться у стані, коли нема чіткого направлення руху курсу вгору чи вниз.

У банках і пунктах обміну валют курсові коливання готівкового долара від 5 до 11 травня були невеликими, у межах 10 копійок, це на 5 коп. менше ніж тижнем раніше. Загалом тренд виявився низхідним. Якщо у понеділок, 5 травня, один долар можна було купити в середньому за 41,90 грн, то у неділю, 11 травня — за 41,80 грн. А здати — відповідно за 41,30 і 41,20 грн.

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Найвища ціна продажу долара була 41,9 грн (-10 коп. за тиждень), найнижча — 41,55 грн/долар (0 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,45 грн (-5 коп.).

Євро весь тиждень дешевшав у продажу і перебував у боковому тренді в купівлі. Станом на неділю, 11 травня, середній курс продажу знизився з 47,60 до 47,20 грн/євро (-40 коп. за тиждень). Курс купівлі коливався від 46,85 до 47,08 грн/євро, а на 11 травня опустився до 46,50 (-50 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу євро була 48,05 грн (-45 коп. за тиждень), найнижча — 46,99 грн/євро (-41 коп.). Максимальний курс купівлі становив 46,80 грн (-50 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара станом на вівторок, 6 травня, знизився до 41,35 грн/долар (-13 коп.) у продажу і до 41,27 (-10 коп.) у купівлі. Надалі тренд змінився на висхідний і в неділю, 11 травня, було вже 41,50 і 41,40 грн/долар або + 2 коп. за тиждень у продажу і +3 коп. у купівлі. Євровалюта у нелегалів за тиждень після коливань подешевшала до 47,20 грн/євро у продажу (-30 коп.) і до 47 грн у купівлі (-15 коп.).

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Національний банк за тиждень зміцнив гривню як до долара, так і до євро. На понеділок, 12 травня, офіційний курс гривні до долара був 41,55 грн (-16 коп.), до євро — 46,75 (-56 коп.).

Співвідношення долар/євро зменшилось з 1,13 до 1,125 долара за євро.

Андрій Забловський говорить, що на українському валютному ринку продовжується штиль.

«Золотовалютні резерви НБУ досягли нових історичних максимумів — 46,7 млрд доларів, бо на тижні надішов черговий транш зарубіжної фінансової допомоги від ЄС у розмірі 1 млрд доларів з прибутків від знерухомлених російських активів, — підкреслив Андрій Забловський. — Всього за квітень надійшло 6,3 млрд доларів. Запас міцності значний, він дозволяє Нацбанку контролювати курс гривні до долара у коридорі, який він вважає за потрібним».

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Андрій Шевчишин констатував, що зацікавленість населення у купівлі доларової готівки виявилась короткою. Вона протрималась лише тиждень між квітнем і травнем, а надалі доларів знову було продано більше, ніж куплено. Це також вплинуло на зниження курсу на готівковому ринку.

Чого очікувати від курсу валют

Експерти покращили тижневі прогнози щодо курсу гривні до долара.

На думку Олега Пендзина, відкладається принаймні на тиждень очікувана незначна девальвація готівкової гривні — оціночно вище 42 грн у продажу і 41,40 грн у купівлі. А від 12 до 18 травня все залишиться, як і було, тобто відповідно 41,80 і 41,20 грн/долар у середньому.

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«У квітні річна інфляція ще прискорилась — від 14,6% до 15,1%. Нацбанк, аби уповільнити ріст цін, змушений утримувати міцну гривню за рахунок продажу золотовалютних резервів. У травні сподіватимемося на сезонне зниження інфляції, тому „для рівноваги“ регулятор зможе дещо послабити офіційний курс гривні», — пояснив Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин і Андрій Забловський також вважають, що курс долара поки буде змінюватись незначно, у межах статистичної похибки, або 10-15 коп.

«На нас чекає другий поспіль „нецікавий“, тобто спокійний тиждень, без значних коливань курсу. Ймовірність непрогнозованих подій на світовому або нашому ринку незначна», — підкреслив Андрій Забловський.

А от євро на поточному тижні повинен і надалі дешевшати. Андрій Шевчишин пояснив, що цьому сприятиме зниження напруженості у торговій та митній війні між США та ЄС.

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Продавати чи купувати валюту

Експерти наголосили, що ситуація з збереженням коштів від знецінення стає все більш неоднозначною. Інфляція зростає, доходи від гривневих депозитів її вже не перекривають, долар не дорожчає, а євро, навпаки, здорожчав так швидко, що купувати його невигідно, бо невдовзі можливий відкат курсу.

Олег Пендзин констатував, що гривневі депозити і облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) залишаються найвигіднішими інструментами для збереження заощаджень. Та є застереження: на цей момент можна прогнозувати, що така ситуація збережеться не далі, ніж до кінця поточного року.

«Не секрет, що стабільність курсу гривні зберігається за рахунок багатомільярдної фінансової допомоги наших західних партнерів, — наголосив Олег Пендзин. — Вона надходить вчасно, запланованих коштів вистачить на вісім місяців — з травня по грудень. У наступному році фінансові вливання зменшаться. У Міжнародному валютному фонді, який є одним із наших значних спонсорів, уже пропонують українським високопосадовцям „закручувати гайки“, аби у 2026 році примножити надходження до держбюджету: збільшити ПДВ, ввести прогресивну шкалу відрахувань із зарплатні. Це безпосередньо пов’язане з тим, у чому тримати заощадження, бо гривня може за наступний рік стрімко знецінитись. Головна порада — термін дії і гривневих депозитів, і ОВДП повинен добігти кінця у нинішньому році. Тому ОВДП наразі краще купувати не на первинному, а на вторинному ринку, з терміном закінчення у 2025 році. Більш довготривалі цінні папери, якщо вони є, краще поступово продавати. З цими питаннями можуть допомогти фахівці банків».

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Андрій Забловський вважає, що заяви посадовців Нацбанку щодо переходу від долара до євро при формуванні курсу гривні викликали занепокоєння частини співвітчизників, котрі почали купувати євровалюту, незважаючи на її нинішню високу вартість.

«Це недоцільно, особливо якщо продавати долари і купувати євро, бо втрати на крос-курсі становитимуть майже 3%, один євро у такому випадку буде коштувати приблизно на 2 грн дорожче, ніж при купівлі його безпосередньо за гривні, — підрахував Андрій Забловський. — Нагадаю, що в Україні діє трирічне бюджетне планування, тобто на найближчі три роки все сплановано в доларах, а не в євро, тому поспішати з придбанням євро для збереження заощаджень не варто. На готівковому ринку за січень-квітень — це дані НБУ — структура операцій з валютою (купівля-продаж) така: 73,5% — у доларах, 23,4% — у євро».

На думку Андрія Шевчишина, до подій 2026 року, коли гривня може девальвувати до 45 грн/долар і більше, варто готуватися зараз: купувати долари на вільну гривневу готівку і принаймні половину суми тримати вдома, решту можна покласти на валютні депозити. З придбанням євро експерт радить зачекати, тому що євровалюта повинна ще здешевшати.