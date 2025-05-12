У білих шатах: принц Жак і принцеса Габріелла побували на своєму першому причасті

Принцеса Габріелла та принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

Реклама

Спадковий принц Жак та його сестра-близнючка принцеса Габріелла прийняли своє перше причастя, а монакський княжий палац поділився у Instagram знімками з цього дня.

«Цього дня їхнього першого причастя ми висловлюємо наші найщиріші вітання спадкоємцеві принцу Жаку та принцесі Габріеллі, які прийняли це таїнство з вірою та повагою», — йдеться в дописі під фото дітей.

© Instagram княжої родини Монако

Принц і принцеси одягнені в білі шати, Габріелла тримає брата за руку, як часто робить на публічних заходах.

Реклама

На другому знімку знята княгиня Шарлін та князь Альбер II разом зі своїми дітьми. Княгиня одягнена в лаконічну сіру сукню з короткими рукавами, її волосся зібране в зачіску, а на обличчі легкий макіяж. Князь у класичному костюмі. Автором знімків став фотограф Аксель Бастелло.

© Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам цікаві факти про спадкоємця монакського трону та його сестру.