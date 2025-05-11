Небезпечна погода: метеорологи попередили про заморозки і не тільки (мапа)

Погода 12 травня

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В Україні очікують заморозки, зокрема у західних та Житомирській областях. Метеорологи зробили попередження про небезпечні та стихійні погодні явища по країні в понеділок, 12 травня.

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Погода 12 травня: заморозки завдадуть шкоди врожаю

Вночі 12 травня у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту будуть заморозки 0-3°, попереджають синоптики.

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Мапа на 12 травня від Українського гідрометеорологічного центру

«I рівень небезпечності, жовтий. У західних та Житомирській областях у повітрі заморозки 0-3°. II рівень небезпечності, помаранчевий», — повідомили фахівці.

Зазначимо, що заморозки небезпечні для майбутнього врожаю фруктів. Адже вони завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що на Україну суне торнадо. Фахівці повідомили. коли буде смерч.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! НОВА НЕБЕЗПЕКА! НА УКРАЇНУ СУНЕ ТОРНАДО!

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