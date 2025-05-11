ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
334
Час на прочитання
1 хв

Небезпечна погода: метеорологи попередили про заморозки і не тільки (мапа)

Синоптики відмітили на мапі українські області, де спостерігатимуться небезпечні погодні умови.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Небезпечна погода: метеорологи попередили про заморозки і не тільки (мапа)

Погода 12 травня

В Україні очікують заморозки, зокрема у західних та Житомирській областях. Метеорологи зробили попередження про небезпечні та стихійні погодні явища по країні в понеділок, 12 травня.

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Погода 12 травня: заморозки завдадуть шкоди врожаю

Вночі 12 травня у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту будуть заморозки 0-3°, попереджають синоптики.

Мапа на 12 травня від Українського гідрометеорологічного центру

Мапа на 12 травня від Українського гідрометеорологічного центру

«I рівень небезпечності, жовтий. У західних та Житомирській областях у повітрі заморозки 0-3°. II рівень небезпечності, помаранчевий», — повідомили фахівці.

Зазначимо, що заморозки небезпечні для майбутнього врожаю фруктів. Адже вони завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що на Україну суне торнадо. Фахівці повідомили. коли буде смерч.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! НОВА НЕБЕЗПЕКА! НА УКРАЇНУ СУНЕ ТОРНАДО!

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie