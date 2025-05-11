Увага — смерчі та торнадо Фото: ТСН / © ТСН

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Де цього року торнадо в Україні вже фіксували, що кажуть фахівці і яким може бути літо 2025-го?

Всі деталі — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Останнім часом більшає природних явищ, які є не характерними для території України. А вже цього літа на українців очікують торнадо та смерчі. Зокрема, про це в коментарі «Телеграфу» українців попередив метеоролог Ігор Кібальчич. Він зазначив, що в Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечнішими.

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Дата публікації 11:03, 27.04.25 Кількість переглядів 200 На Київщині вирував торнадо

А літо 2025 може принести в Україну підвищену ймовірність небезпечних погодних явищ, зокрема, таких як смерчі та гради. Метеоролог зауважив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо на Лівобережжі, а цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності.

Град, торнадо та смерчі: ризик зростає

А із підвищенням інтенсивності гроз зростає й ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як град та смерчі. Зі слів Кібальчича, смерчі в Україні, насправді, вже не є рідкісним явищем.

«Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить», — зауважив фахівець. Утім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень, зокрема град може пошкодити врожай, а шквальні вітри можуть спричинити серйозні пошкодження в населених пунктах.

Нагадаємо, що в кінці квітня 2025 року торнадо спостерігали на Київщині, у Броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор здіймає пил і уламки на значну висоту.

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Експерти кажуть, що незвичне природнє явище, яке помітили у столичному регіоні, більше нагадує смерч, що мало чим відрізняється від торнадо. Фактично — це атмосферний вихор, який утворюється внаслідок зіткнення двох контрастних повітряних мас — холодної та теплої. Що більша контрастність повітряних мас, то більше ризиків для утворення таких атмосферних явищ.

Еколог Олександр Соколенко в коментарі для ТСН пояснив, що «є регіони на планеті, де торнадо відбуваються частіше, наприклад, на півдні США або у інших штатах, над якими пересуваються повітряні маси з океану. Коли вони зустрічаються з контрастними повітряними масами, це сприяє утворенню торнадо, тому вони там більш руйнівні і можуть знести цілі поселення, що подекуди і трапляється. В Україні торнадо та смерчі менш небезпечні. Але природа їхнього утворення однакова».

Торнадо на Полтавщині

Він додає, що насправді торнадо та смерчі і раніше були в Україні, але більше ці природні явища фіксуються саме на півдні України, там, де з одного боку є вплив моря, а з іншого боку — більша сонячна активність.

«Наприклад, коли на півдні стоїть спекотна погода з температурою повітря +40 і раптом відбувається вторгнення арктичного повітря. За таких умов часто формується торнадо, вони можуть виникати над морем або неподалік від берега. В Одеській області вихори можна помітити у червні просто над морем. Звісно, за умови, якщо відбувається вторгнення холодного арктичного повітря. На межі, де розпечена сонцем повітряна маса зустрічається з холодною, можуть формуватися такі природні явища».

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Експерт вважає, що торнадо — це цілком звичне для України явище. Але підкреслює один нюанс. За словами Соколенка, «через кліматичні зміни, які зараз відбуваються в Україні, таких торнадо та смерчів може стати більше, а ще вони можуть стати більш активними та небезпечними. Щодо торнадо, який помітили на Київщині, то він не надто потужний. Експерт пояснив, що потужним торнадо можна назвати той, що проходив через Флориду, коли він за 15 секунд знищив ціле місто. А торнадо з Київщини — малопотужне явище. Якби хтось з людей опинився у його епіцентрі, то вихор міг би вирвати щось з рук у людини або максимум збити її з ніг, не більше. Хоча зовнішній вигляд вихору явно збентежив автора відео».

Крім того, нещодавно маленький смерч помітили і в Дніпропетровській області. Хоча його сила була меншою, явище все одно привернуло увагу місцевих жителів. д

А ще синоптики вже беруться розповідати, яким може бути літо 2025 в Україні. Спрогнозувати, коли точно до України прийде літня погода, неможливо, але перехід до літньої температури може відбутися вже у травні.

Смерч в Одесі

Про це в інтерв’ю «Говорить Суханов» розказала начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. За її словами: «останні декада травня і середина травня — можна вважати, що це вже літо. І там вже пішли інтенсивні процеси: грози, гради, шквали, якщо звичайно не буде вторгнення холодного повітря». Вона пояснила, що Україна знаходиться у помірних широтах, тому в нас влітку та взимку відбуваються коливання температури.

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«У квітні-травні в нас практично кожного року відбувається вторгнення арктичного повітря з півночі, коли температура вночі знижується до 0° або до „мінусів“.»

Голеня додала, як тільки вже буде активне тепло, температурний фон стане вище +20°…+25°, якщо відбуватиметься переміщення атмосферних фронтів, то ми можемо очікувати такі процеси, які даватимуть інтенсивний ріст конвективних хмар.

«При цьому спостерігаються грози, може випадати град, зливи також і перед цим процесом шквалові вітри досягатимуть небезпечних і стихійних значень.»

Також вона додала, що ці небезпечні явища, зокрема град, відбуватимуться дедалі частіше.

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«Якщо брати за багато років — температурний режим стає вищим. А чим вище температурний режим, відбувається зміна повітряної маси з гарячої розжареної. Її змінює холодна або прохолодна влітку повітряна маса. Тому цей процес буде відбуватися».

Температурний режим влітку стає вищим / © Associated Press

Літо буде аномально теплим

Також синоптики прогнозують, що цього року середня температура літа в Україні може бути на 1-1,5 градуси вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими.

Про це в коментарі «Телеграфу» розказав синоптик Ігор Кібальчич.

«Існує приблизно 70–75% ймовірності, що літо буде аномально теплим — температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1-1,5 °C».

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Кібальчич також додав, що пік спеки в Україні зазвичай припадає на період з середини липня до середини серпня і літо 2025 — не стане винятком, тож і цього слід готуватися до хвиль спеки. Зокрема це найбільше можуть відчути південні та східні регіони, у такі дні стовпчики термометрів там можуть сягати вище +40 °C.

Про те, що літо буде спекотним, каже й кліматологиня Віра Балабух. За її словами, найвища температура ймовірна у липні, який традиційно є найспекотнішим місяцем в Україні. Також, експерти акцентують, що вересень усе частіше поводиться як повноцінний літній місяць.

Температури понад +30 °C стали для цього місяця типовими для всієї території України. Таким чином літо немов зміщується у бік осені. Цього року є шанс, що дощів буде більше, і грози стануть активнішими, ніж торік. Але, каже Ігор Кібальчич, активніші грози означають більший ризик небезпечних погодних явищ — граду та навіть смерчів, які в Україні вже не рідкість. Водночас він зазначає, що тотальної рекордної спеки очікувати не варто, адже два роки поспіль рекордно теплими бути не можуть. Минулого року в Україні спостерігалося неймовірно спекотне літо. Тоді кліматологиня Віра Балабух попереджала, що таке тривале і спекотне літо досить скоро може стати нашою новою кліматичною нормою. Експертка прогнозує, що тривалість спекотного сезону в Україні зростатиме: літо починатиметься раніше і триватиме довше.

Додамо, у 2024-му в Укргідрометцентрі повідомляли, що абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у червні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +1 — +9 градусів. Однак, у гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях місцями 0,3 — 3,4 градуса морозу, а на високогір’ї Карпат до -5 градусів.

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Ну а ще є цікава інформація для метеозалежних. Чи будуть магнітні бурі у червні 2025 — точної відповіді на це питання не можуть дати навіть вчені. Але є досить достовірні прогнози. Вони передбачають магнітні бурі у червні 2025 та дозволяють нам підготуватися завчасно.

Отже, за попередніми даними магнітні бурі очікуються з 2 по 4 червня, але збурення буде слабким з К-індексом 4–5. З 9 по 12 червня очікується середнє збурення з K-індексом до 5–6. З 18 по 21 червня буде сильне збурення з K-індексом 6–7. З 27 по 30 червня очікується слабке збурення з K-індексом 4. Катастрофічні магнітні бурі у червні 2025 навряд чи будуть. Але метеочутливим людям слід бути готовими до збурень навіть середньої інтенсивності.

Магнітні бурі у червні 2025 / © Credits

Магнітні бурі у червні 2025 — це звичайне природне явище

Ми не можемо з боротися з магнітними бурями, але можемо адаптуватися. Якщо знати дати потенційних збурень, розуміти свій організм та дотримуватись простих порад, пережити ці дні можна майже непомітно. У червні 2025 року нас, ймовірно, чекає кілька періодів геомагнітної активності.

Але це не привід для паніки. Це лише ще одна причина краще піклуватися про своє здоров’я, слухати себе і трохи знизити темп життя у складні дні. Під час геомагнітних збурень пийте більше чистої води.

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Можна додати трав’яні чаї, наприклад м’яту чи мелісу. Уникайте кави, алкоголю та енергетиків. Під час магнітної бурі часто болить голова. Можуть з’явитися болі в серці або тиск у грудях. Також бувають болі в суглобах або м’язах. У деяких людей під час геомагнітних збурень підвищується або знижується тиск. Це особливо помітно у гіпертоніків і гіпотоніків. Може з’явитися запаморочення або слабкість. Під час геомагнітних штормів людина може відчути слабкість, сонливість або навпаки — дратівливість. Можуть бути проблеми зі сном. У деяких з’являється тривога або серцебиття.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! НОВА НЕБЕЗПЕКА! НА УКРАЇНУ СУНЕ ТОРНАДО!

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