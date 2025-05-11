Новая опасность: на Украину движется торнадо — когда будет смерч (видео)

Внимание — смерчи и торнадо Фото: ТСН / © ТСН

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Где в этом году торнадо в Украине уже фиксировали, что говорят специалисты и каким может быть лето 2025-го?

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В последнее время больше природных явлений, которые не характерны для территории Украины. А уже этим летом украинцев ожидают торнадо и смерчи. В частности, об этом в комментарии «Телеграфу» украинцев предупредил метеоролог Игорь Кибальчич. Он отметил, что в Украине растет количество случаев образования торнадо и смерчей, которые могут стать еще более опасными.

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Дата публикации 11:03, 27.04.25 Количество просмотров 200 В Киевской области бушевал торнадо

А лето 2025 года может принести в Украину повышенную вероятность опасных погодных явлений, в частности, таких как смерчи и грады. Метеоролог отметил, что прошлым летом погодные условия были достаточно сухими, особенно на Левобережье, а в этом году возможно увеличение дождей и усиление грозовой активности.

Град, торнадо и смерчи: риск возрастает

С повышением интенсивности гроз растет и риск возникновения экстремальных погодных явлений, таких как град и смерчи. По словам Кибальчича, смерчи в Украине, на самом деле, уже не редко.

«Правда, обычно они кратковременны и проходят над полями или лесными массивами, поэтому часто их просто никто не видит», — отметил специалист. Впрочем, усиленная активность гроз может привести к значительным осложнениям, в частности, град может повредить урожай, а шквальные ветры могут нанести серьезные повреждения в населенных пунктах.

Напомним, что в конце апреля 2025 года торнадо наблюдали в Киевской области, в Броварском районе. Очевидцы зафиксировали природное явление на видео, где видно, как вихрь поднимает пыль и обломки на значительную высоту.

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Эксперты говорят, что необычное природное явление, заметившееся в столичном регионе, больше напоминает смерч, мало чем отличающийся от торнадо. Фактически это атмосферный вихрь, который образуется в результате столкновения двух контрастных воздушных масс — холодной и теплой. Чем больше контрастность воздушных масс, тем больше рисков для образования таких атмосферных явлений.

Эколог Александр Соколенко в комментарии для ТСН пояснил, что «есть регионы на планете, где торнадо происходят чаще, например на юге США или в других штатах, над которыми передвигаются воздушные массы из океана. Когда они встречаются с контрастными воздушными массами, это способствует образованию торнадо, поэтому они там более разрушительны и могут снести целые поселения, которые иногда встречаются. В Украине торнадо и смерчи менее опасны. Но природа их образования одинакова».

Торнадо в Полтавской области

Он добавляет, что на самом деле торнадо и смерчи по-прежнему были в Украине, но больше эти природные явления фиксируются именно на юге Украины, где с одной стороны есть влияние моря, а с другой стороны — большая солнечная активность.

«Например, когда на юге стоит знойная погода с температурой воздуха +40 и вдруг происходит вторжение арктического воздуха. В таких условиях часто формируется торнадо, они могут возникать над морем или недалеко от берега. В Одесской области вихри можно заметить в июне прямо над морем. Конечно, при условии, что происходит вторжение холодного арктического воздуха. На грани, где раскаленная солнцем воздушная масса встречается с холодной, могут формироваться следующие природные явления».

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Эксперт считает, что торнадо — это вполне привычное для Украины явление. Но подчеркивает один аспект. По словам Соколенко, «из-за происходящих в Украине климатических изменений таких торнадо и смерчей может стать больше, а еще они могут стать более активными и опасными. Что касается торнадо, которое заметили в Киевской области, то он не слишком мощный. Эксперт объяснил, что мощным торнадо можно назвать проходящий через Флориду, когда он за 15 секунд уничтожил целый город. А торнадо из Киевщины — маломощное явление. Если бы кто-нибудь из людей оказался в его эпицентре, то вихрь мог бы вырвать что-то из рук у человека или максимум сбить его с ног, не больше. Хотя внешний вид вихря явно смутил автора видео».

Кроме того, недавно маленький смерч был замечен и в Днепропетровской области. Хотя его сила была меньше, явление все равно привлекло внимание местных жителей. д

А еще синоптики уже берутся рассказывать, каким может быть лето 2025 года в Украине. Спрогнозировать, когда точно в Украину придет летняя погода, невозможно, но переход к летней температуре может произойти уже в мае.

Смерч в Одессе

Об этом в интервью « Говорит Суханов » рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. «Последние декада мая и середина мая — можно считать, что это уже лето. умеренных широтах, поэтому у нас летом и зимой происходят колебания температуры.

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«В апреле-мае у нас практически каждый год происходит вторжение арктического воздуха с севера, когда температура ночью снижается до 0° или до „минусов“.»

Голеня добавила, как только уже будет активное тепло, температурный фон станет выше +20…25°, если будет происходить перемещение атмосферных фронтов, то мы можем ожидать такие процессы, которые будут давать интенсивный рост конвективных облаков.

«При этом наблюдаются грозы, может выпадать град, ливни также и перед этим процессом шкваловые ветры будут достигать опасных и стихийных значений».

Также она добавила, что эти опасные явления, в частности град, будут происходить все чаще.

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«Если брать за много лет — температурный режим становится выше. А чем выше температурный режим, происходит смена воздушной массы с горячей раскаленной. Ее сменяет холодная или прохладная летом воздушная масса. Поэтому этот процесс будет проходить».

Температурный режим летом становится выше / © Associated Press

Лето будет аномально теплым

Также синоптики прогнозируют, что в этом году средняя температура лета в Украине может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не значит, что каждый летний месяц будет жарким. К примеру, июнь может быть прохладнее, зато июль и август — очень теплыми.

Об этом в комментарии « Телеграфу » рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

«Существует примерно 70-75% вероятности, что лето будет аномально теплым — температуры будут превышать средние многолетние показатели на 1-1,5 ° C».

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Кибальчич также добавил, что пик жары в Украине обычно приходится на период с середины июля по середину августа и лето 2025 — не станет исключением, поэтому и этого следует готовиться к волнам жары. В частности, это больше всего могут почувствовать южные и восточные регионы, в такие дни столбики термометров там могут достигать выше +40 °C.

О том, что лето будет жарким, говорит и климатолог Вера Балабух. По ее словам, самая высокая температура вероятна в июле, который традиционно является самым жарким месяцем в Украине. Также эксперты акцентируют, что сентябрь все чаще ведет себя как полноценный летний месяц.

Температуры более +30 °C стали для этого месяца типичными для всей территории Украины. Таким образом, лето словно смещается в сторону осени. В этом году есть шанс, что дождей будет больше, и грозы станут активнее, чем в прошлом. Но, говорит Игорь Кибальчич, более активные грозы означают больший риск опасных погодных явлений — града и смерчей, которые в Украине уже не редкость. В то же время, он отмечает, что тотальной рекордной жары ожидать не стоит, ведь два года подряд рекордно теплыми быть не могут. В прошлом году в Украине наблюдалось невероятно жаркое лето. Тогда климатологиня Вера Балабух предупреждала, что столь долгое и жаркое лето довольно скоро может стать нашей новой климатической нормой. Эксперт прогнозирует, что продолжительность жаркого сезона в Украине будет расти: лето будет начинаться раньше и продлиться дольше.

Добавим, в 2024-м в Укргидрометцентре сообщалось, что абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в июне за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +1 — +9 градусов. Однако, в горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях местами 0,3-3,4 градуса мороза, а на высокогорье Карпат до -5 градусов.

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Ну а еще есть интересная информация для метеозависимых. Будут ли магнитные бури в июне 2025 года — точного ответа на этот вопрос не могут дать даже ученые. Но есть достаточно достоверные прогнозы. Они предполагают магнитные бури в июне 2025 и позволяют нам подготовиться раньше времени.

Следовательно, по предварительным данным, магнитные бури ожидаются со 2 по 4 июня, но возмущение будет слабым с К-индексом 4–5. С 9 по 12 июня ожидается среднее возмущение с K-индексом до 5-6. С 18 по 21 июня произойдет сильное возмущение с K-индексом 6-7. С 27 по 30 июня ожидается слабое возмущение с K-индексом 4. Катастрофические магнитные бури в июне 2025 года вряд ли будут. Но метеочувствительным людям следует быть готовыми к возмущениям даже средней интенсивности.

Магнитные бури в июне 2025 / © Credits

Магнитные бури в июне 2025 — это обычное природное явление

Мы не можем с бороться с магнитными бурями, но можем адаптироваться. Если знать дать потенциальные возмущения, понимать свой организм и следовать простым советам, пережить эти дни можно почти незаметно. В июне 2025 года нас, вероятно, ожидает несколько периодов геомагнитной активности.

Но это не повод для паники. Это лишь еще одна причина лучше заботиться о своем здоровье, слушать себя и снизить темп жизни в сложные дни. Во время геомагнитных возмущений пейте больше чистой воды.

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Можно добавить травяные чаи, например мяту или мелиссу. Избегайте кофе, алкоголя и энергетики. Во время магнитной бури часто болит голова. Могут появиться боли в сердце или давление в груди. Также бывают боли в суставах или мышцах. У некоторых людей во время геомагнитных возмущений повышается или снижается давление. Это особенно заметно у гипертоников и гипотоников. Может появиться головокружение или слабость. Во время геомагнитных штормов человек может почувствовать слабость, сонливость или наоборот — раздражительность. Возможны проблемы со сном. У некоторых появляется тревога или сердцебиение.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! НОВАЯ ОПАСНОСТЬ! НА УКРАИНУ СУНЕТ ТОРНАДО!

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