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Украина готова к встречам и переговорам в любом формате — Зеленский
Украина готова к переговорам, но требует 30-дневного безусловного прекращения огня, которое должно начаться 12 мая, заявил Владимир Зеленский после разговора с Дональдом Трампом.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.
Соответствующее сообщение Владимир Зеленский сделал в соцсети Х.
«Все вместе по завершению саммита в Киеве говорили с Дональдом Трампом. Хороший разговор, положительный и конкретный. президент.
В заявлении отмечается, что эта инициатива остается в силе еще по переговорам в Саудовской Аравии, когда ее впервые предложили Соединенные Штаты.
«Когда будет прекращение огня, будет и самый лучший шанс для дипломатии. Украина готова к встречам и переговорам в любом формате», — резюмировал Зеленский.
Напомним, ранее источники Axios сообщили, что Украина согласилась на прямые переговоры с РФ.