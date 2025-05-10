Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.

Соответствующее сообщение Владимир Зеленский сделал в соцсети Х.

«Все вместе по завершению саммита в Киеве говорили с Дональдом Трампом. Хороший разговор, положительный и конкретный. президент.

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В заявлении отмечается, что эта инициатива остается в силе еще по переговорам в Саудовской Аравии, когда ее впервые предложили Соединенные Штаты.

«Когда будет прекращение огня, будет и самый лучший шанс для дипломатии. Украина готова к встречам и переговорам в любом формате», — резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее источники Axios сообщили, что Украина согласилась на прямые переговоры с РФ.