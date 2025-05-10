Гол Миколенко помог "Эвертону" одержать волевую победу в матче АПЛ (видео)

Виталий Миколенко / © Associated Press

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко забил гол в матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 против "Фулхэма".

25-летний украинец вышел в стартовом составе "ирисок" и сравнял счет (1:1) в компенсированное к первому тайму время.

На 45+3-й минуте Миколенко нанес удар из-за пределов штрафной площадки и мяч рикошетом от игрока соперника залетел в ближний угол.

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Для Виталия это первый гол в этом сезоне. Он отыграл полный матч, который стал для него 35-м за мерсисайдский клуб во всех турнирах в текущей кампании.

Поединок завершился выездной победой "Эвертона" со счетом 1:3.

Обзор матча "Фулхэм" – " Эвертон "

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Эвертон" с 42 очками поднялся на 13-е место в АПЛ. "Фулхэм" (51 балл) находится на 11-й строчке.

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В следующем, предпоследнем туре АПЛ команда Миколенко примет "Саутгемптон", а "дачники" приедут в гости к "Брентфорду" украинского полузащитника Егора Ярмолюка. Оба матча состоятся 18 мая.