- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 129
- Время на прочтение
- 1 мин
Гол Миколенко помог "Эвертону" одержать волевую победу в матче АПЛ (видео)
Виталий отличился своим первым голом в этом сезоне.
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко забил гол в матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 против "Фулхэма".
25-летний украинец вышел в стартовом составе "ирисок" и сравнял счет (1:1) в компенсированное к первому тайму время.
На 45+3-й минуте Миколенко нанес удар из-за пределов штрафной площадки и мяч рикошетом от игрока соперника залетел в ближний угол.
Для Виталия это первый гол в этом сезоне. Он отыграл полный матч, который стал для него 35-м за мерсисайдский клуб во всех турнирах в текущей кампании.
Поединок завершился выездной победой "Эвертона" со счетом 1:3.
Обзор матча "Фулхэм" – " Эвертон "
Будет добавлен в скором времени.
Благодаря этой победе "Эвертон" с 42 очками поднялся на 13-е место в АПЛ. "Фулхэм" (51 балл) находится на 11-й строчке.
В следующем, предпоследнем туре АПЛ команда Миколенко примет "Саутгемптон", а "дачники" приедут в гости к "Брентфорду" украинского полузащитника Егора Ярмолюка. Оба матча состоятся 18 мая.