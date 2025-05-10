Шахтер – Динамо: ставки букмекеров на финал Кубка Украины

"Шахтер" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В среду, 14 мая, состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона-2024/25, в котором сойдутся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" .

"Горняки" и "бело-синие" определят обладателя трофея на Центральном стадионе в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.

Отметим, что в полуфиналах турнира "Динамо" разбило представителя Первой лиги черновицкую "Буковину" (4:1), а "Шахтер" в экстра-таймах дожал житомирское "Полесье" (1:0).

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Ставки букмекеров на матч Шахтер – Динамо

Фаворитом финального матча Кубка Украины букмекеры считают "Шахтер". На победу горняков в основное время можно поставить с коэффициентом 2,24. Ничья – 3,40. Выигрыш киевлян по итогам 90 минут поединка – 3,20.

Триумф дончан с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти оценен коэффициентом 1,62. Завоевание трофея киевлянами – 2,20.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.

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