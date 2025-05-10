Шахтер – Динамо: где и когда бесплатно смотреть финал Кубка Украины

"Шахтер" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Реклама

В среду, 14 мая, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сразятся в финальном матче Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

Обладатель трофея определится на Центральном стадионе в Житомире. Старт игры – в 18:30.

Отметим, что в полуфиналах турнира "Динамо" разбило представителя Первой лиги черновицкую "Буковину" (4:1), а "Шахтер" в экстра-таймах дожал житомирское "Полесье" (1:0).

Реклама

Где смотреть матч Шахтер – Динамо

Посмотреть трансляцию решающего матча Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо" можно будет бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ и во всей сети вещания, а также на телеканале "MEGOGO Спорт", который доступен на Т2.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.