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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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73
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1 хв

Шахтар – Динамо: де і коли безкоштовно дивитися фінал Кубка України

Вирішальний поєдинок національного Кубка з футболу відбудеться 14 травня у Житомирі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" – "Динамо"

"Шахтар" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У середу, 14 травня, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" позмагаються у фінальному матчі Кубка України з футболу сезону-2024/25.

Володар трофею визначиться на Центральному стадіоні у Житомирі. Старт гри – о 18:30.

Зазначимо, що в півфіналах турніру "Динамо" розбило представника Першої ліги чернівецьку "Буковину" (4:1), а "Шахтар" в екстратаймах дотиснув житомирське "Полісся" (1:0).

Де дивитися матч Шахтар – Динамо

Переглянути трансляцію вирішального матчу Кубка України між "Шахтарем" і "Динамо" можна буде безкоштовно на YouTube-каналі УПЛ ТБ та у всій мережі мовлення, а також на телеканалі "MEGOGO Спорт", що доступний на Т2.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.

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