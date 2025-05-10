Шахтар – Динамо: ставки букмекерів на фінал Кубка України

"Шахтар" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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У середу, 14 травня, відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу сезону-2024/25, у якому зійдуться донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

"Гірники" та "біло-сині" визначать володаря трофею на Центральному стадіоні у Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:30.

Зазначимо, що в півфіналах турніру "Динамо" розбило представника Першої ліги чернівецьку "Буковину" (4:1), а "Шахтар" в екстратаймах дотиснув житомирське "Полісся" (1:0).

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Ставки букмекерів на матч Шахтар – Динамо

Фаворитом фінального матчу Кубка України букмекери вважають "Шахтар". На перемогу "гірників" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,24. Нічия – 3,40. Виграш киян за підсумками 90 хвилин поєдинку – 3,20.

Тріумф донеччан з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті оцінений коефіцієнтом 1,62. Завоювання трофею киянами – 2,20.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.

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