Тривожний символ на дзеркалі авто: що означає білий рушник

Білий рушник на авто / © telegraf.by

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Білий шматок тканини на дзеркалі автомобіля може бути незвичним для більшості українців, але за кордоном це знак, який передає важливу інформацію. Такий тривожний сигнал є популярним серед водіїв у США та інших країнах, і він означає, що водій перебуває в складній ситуації, яка потребує допомоги.

Про це пише SUV News.

Традиція використовувати білу тканину або рушник на дзеркалі автомобіля виникла в США. Це зазвичай свідчить про те, що водій зіткнувся з технічною проблемою і не зміг продовжити рух. У таких випадках водії використовують білий рушник або інший предмет, щоб попередити оточуючих про свою ситуацію. Наприклад, це може бути ситуація, коли заглох двигун або закінчився бензин. Таким чином, білий рушник служить своєрідним попередженням, що водій незабаром повернеться для усунення проблеми або звернеться за допомогою.

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Цей знак може бути також корисним для того, щоб попередити поліцію, що машина припаркована в непередбаченому місці через непередбачувану ситуацію, і водій планує вирішити проблему найближчим часом. Таким чином, біла тканина є своєрідним індикатором, що ситуація викликана форс-мажорними обставинами, а не навмисним порушенням правил.

Іноді білий рушник може бути використаний для того, щоб повідомити про проблеми зі здоров’ям водія. Якщо в автомобілі не знаходиться водій, то це може означати, що він уже пішов у пошуках допомоги або був госпіталізований. Такий знак дозволяє іншим водіям знати, що з автомобілем пов’язана не технічна несправність, а медична проблема.

В Україні ж така практика поки не набрала популярності. Водії в Україні здебільшого не використовують білу тканину як сигнал про проблему. Натомість якщо машина зламалася і водій змушений залишити її в забороненому місці, зазвичай залишають записку на лобовому склі з контактами власника. Це дозволяє іншими водіям або службам отримати необхідну інформацію для допомоги.

Важливо зазначити, що українські водії можуть продовжувати рух з увімкненою аварійною сигналізацією до найближчого місця стоянки чи ремонту в разі технічної несправності. Проте, якщо поломка стосується критичних систем автомобіля, таких як гальмівна або рульова система, рух навіть на малій швидкості забороняється правилами дорожнього руху (ПДР).

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що означає новий дорожній знак крапка в трикутнику.