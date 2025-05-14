Ціни на популярну ягоду б’ють рекорди: яка причина

Полуниця / © Unsplash

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Цьогорічний сезон полуниці стартував із рекордних цін — на ринках і в супермаркетах за кілограм просять від 180 до понад 250 гривень. Аналітики пов’язують це з несприятливими погодними умовами, які значно скоротили врожай.

Про це повідомив аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в коментарі для 24 каналу.

Гопка прогнозує, що вже на початку червня, зі збільшенням поставок вітчизняної полуниці з відкритого ґрунту та імпорту, ціни можуть відчутно знизитися, опустившись до 80-130 гривень за кілограм.

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