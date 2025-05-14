НАТО бачить вікно можливостей для миру: Рютте назвав критичні терміни

Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найближчі два тижні можуть стати вирішальними для мирного врегулювання війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю турецькому агентству Anadolu.

«Я думаю, що у нас є вікно можливостей на цьому тижні, а також протягом наступних 10 днів — [тобто] двох тижнів — щоб вивести питання щодо України на більш конструктивний рівень», — зазначив він.

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Рютте наголосив, що ключову роль у цьому процесі має відіграти не лише Україна, але й міжнародні партнери. За його словами, ініціатива повинна просуватися під керівництвом президента Володимира Зеленського, але також потребує «активної участі уряду США».

Водночас генсек Альянсу підкреслив важливу роль Туреччини як посередника у потенційному мирному процесі.

«І Туреччина тут відіграє велику роль», — підкреслив він.

Заява пролунала на тлі інтенсивних дипломатичних контактів і обговорення потенційної мирної конференції за участі провідних світових гравців.

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Нагадаємо, Рютте заявив, що європейські союзники США єдині в тому, що вважають Росію «довгостроковою загрозою» після його зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі.