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НАТО бачить вікно можливостей для миру: Рютте назвав критичні терміни
За словами Рютте, до мирного процесу мають долучитися США, Туреччина та інші міжнародні партнери.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найближчі два тижні можуть стати вирішальними для мирного врегулювання війни в Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю турецькому агентству Anadolu.
«Я думаю, що у нас є вікно можливостей на цьому тижні, а також протягом наступних 10 днів — [тобто] двох тижнів — щоб вивести питання щодо України на більш конструктивний рівень», — зазначив він.
Рютте наголосив, що ключову роль у цьому процесі має відіграти не лише Україна, але й міжнародні партнери. За його словами, ініціатива повинна просуватися під керівництвом президента Володимира Зеленського, але також потребує «активної участі уряду США».
Водночас генсек Альянсу підкреслив важливу роль Туреччини як посередника у потенційному мирному процесі.
«І Туреччина тут відіграє велику роль», — підкреслив він.
Заява пролунала на тлі інтенсивних дипломатичних контактів і обговорення потенційної мирної конференції за участі провідних світових гравців.
Нагадаємо, Рютте заявив, що європейські союзники США єдині в тому, що вважають Росію «довгостроковою загрозою» після його зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі.