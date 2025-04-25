НАТО розглядає Росію як довгострокову загрозу — Рютте

Марк Рютте / © Getty Images

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що європейські союзники США єдині в тому, що вважають Росію “довгостроковою загрозою” після його зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це пише CNN.

“Ми всі в НАТО погоджуємося, що Росія є довгостроковою загрозою для території НАТО, для всієї євроатлантичної території”, – сказав Рютте журналістам біля Білого дому.

Реклама

Він додав, що “для Росії є певні плани” щодо мирної угоди з Україною.

“Українці справді грають у гру, і я думаю, що м'яч зараз явно на боці Росії”, – сказав він.

Рютте відмовився вдаватися в подробиці щодо того, які поступки Росія чи Україна можуть бути готові запропонувати, заявивши, що це не допоможе мирним переговорам.

Міністр також торкнувся витрат НАТО, оскільки Трамп давно зациклився на тому, що європейські країни не вносять необхідних 2% свого ВВП на витрати на оборону, і сказав, що ця вимога має бути ще вищою. Рютте погодився, сказавши, що він має бути значно вищим за ці знамениті 2%.

“Очевидно, що з 2% ми не можемо захистити територію НАТО”, — додав Рютте.

Нагадаємо, що НАТО не братиме участі в мирних переговорах щодо України.