НАТО рассматривает Россию как долгосрочную угрозу — Рютте

Марк Рютте / © Getty Images

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские союзники США единственные в том, что считают Россию долгосрочной угрозой после его встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом пишет CNN.

"Мы все в НАТО соглашаемся, что Россия является долгосрочной угрозой для территории НАТО, для всей евроатлантической территории", - сказал Рютте журналистам у Белого дома.

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Он добавил, что "для России есть определенные планы" по мирному соглашению с Украиной.

"Украинцы действительно играют в игру, и я думаю, что мяч сейчас явно на стороне России", – сказал он.

Рютте отказался вдаваться в подробности того, какие уступки Россия или Украина могут быть готовы предложить, заявив, что это не поможет мирным переговорам.

Министр также коснулся расходов НАТО, поскольку Трамп давно зациклился на том, что европейские страны не вносят необходимые 2% своего ВВП на расходы на оборону, и сказал, что это требование должно быть еще выше. Рютте согласился, сказав, что он должен быть значительно выше этих знаменитых 2%.

"Очевидно, что с 2% мы не можем защитить территорию НАТО", - добавил Рютте.

Напомним, что НАТО не будет участвовать в мирных переговорах по Украине.