В Україні змінились ціни на зарядку електромобілів

Елетромобіль / © Pexels

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З кожним роком електромобілі стають більш самодостатніми завдяки потужнішим батареям, які дозволяють їхнім власникам не турбуватись про щоденне заряджання. Цей розвиток усуває проблеми, які колись були пов’язані з необхідністю часто заряджати авто, а також відкриває нові можливості для ринку завдяки зростанню мережі швидкісних публічних зарядних станцій.

Про це розповіли Аналітики Інституту досліджень авторинку.

Згідно з дослідженням Інституту досліджень авторинку, в Україні понад 40% електромобілів мають акумулятори місткістю понад 50 кВт-год, що дозволяє їхнім власникам здійснювати поїздки на великі відстані. Це дає підстави відносити їх до категорії «далекобійних» електромобілів, придатних для міжобласних подорожей.

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Якщо заряджати електромобіль виключно на електрозарядних станціях, економія залишатиметься актуальною. Для середнього споживання 20 кВт-год на 100 км пробігу вартість поїздки складе близько 370 грн, що на 10 грн більше, ніж у попередньому місяці.

Найменш витратний варіант з ДВЗ і газобалонним обладнанням (при витраті 12 л/100 км пропан-бутанової суміші) коштуватиме 430 грн на 100 км. Для бензинового легковика, який витрачає 10 л/100 км, сума складе 550 грн.

Інститут досліджень авторинку проаналізував ціни на зарядку на публічних ЕЗС, вибираючи найбільш повторювані значення, орієнтуючись на станції, які знаходяться біля доріг.

Тарифи на зарядку на публічних ЕЗС можуть різнитися залежно від локації станції. Придорожні швидкісні ЕЗС мають зазвичай вищі тарифи, в той час як на паркінгах бізнесів, таких як готелі чи торгові центри, ціни можуть бути нижчими.

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Згідно з останніми даними, ціна за кіловат-годину на більшість публічних ЕЗС зросла на 50 копійок до 1 грн. Зараз середня вартість через АС порт становить 15,15 грн (+0,26 грн), а через DC порт — 17,82 грн (+0,42 грн).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська компанія повідомила, що вона спільно з виробником зарядних станцій UGV Chargers працюють над розробкою «народного електроавтомобіля» зі швидкою заміною акумуляторів через знімні кейси.