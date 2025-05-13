Чи полетить Путін на переговори до Стамбула: джерела відповіли

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін наразі не планує летіти до на переговори до Стамбула. До візиту готуються очільник МЗС Сергій Лавров та радник диктатора Юрій Ушакова.

Про це повідомляють росЗМІ.

Джерела Gulagu.net зазначили: у разі якоїсь, вкрай малоймовірної, особистої домовленості з президентом США Дональдом Трампом, рішення про підготовку візиту Путіна може бути прийняте у будь-який час.

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“На цей момент на 15 травня у розкладі Путіна заплановані зустрічі у Кремлі", — йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що чекає на Путіна

Раніше зазначалося, що український лідер Володимир Зеленський погодиться на переговори у Стамбулі лише у разі особистої зустрічі з кремлівським очільником Володимиром Путіним. В ОПУ відповіли, чи можливе спілкування Зеленського з іншим представником РФ у разі відсутності Путіна.

“Ні, звісно, але це ж не формат, президент не може зустрічатися, тим більше Мединський, не зовсім зрозумілий статус, чи буде там помічник з історичної спадщини Путіна, чи там з виправлення історії, я б так сказав, але навряд чи людина є достатньою для того, щоб обговорювати фундаментальні питання”, — наголосив Подоляк.

Як пояснили аналітики ISW, Путін може побоюватися, що участь у перемовинах із Зеленським потребуватиме зміни риторики перед власною аудиторією.

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