В Украине изменились цены на зарядку электромобилей

Электромобиль / © Pexels

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С каждым годом электромобили становятся более самодостаточными благодаря более мощным батареям, позволяющим их владельцам не беспокоиться о ежедневной зарядке. Это развитие устраняет проблемы, когда-то связанные с необходимостью часто заряжать авто, а также открывает новые возможности для рынка благодаря росту сети скоростных публичных зарядных станций.

Об этом рассказали Аналитики Института исследований авторынка.

Согласно исследованию Института исследований авторынка, в Украине более 40% электромобилей обладают аккумуляторами вместимостью более 50 кВт-ч, что позволяет их владельцам совершать поездки на большие расстояния. Это позволяет относить их к категории «дальнобойных» электромобилей, пригодных для межобластных путешествий.

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Если заряжать электромобиль исключительно на электрозарядных станциях, экономия остается актуальной. Для среднего потребления 20 кВт-ч на 100 км пробега стоимость поездки составит около 370 грн., что на 10 грн. больше, чем в предыдущем месяце.

Наименее затратный вариант с ДВС и газобаллонным оборудованием (при расходе 12 л/100 км пропан-бутановой смеси) обойдется в 430 грн на 100 км. Для бензиновой легковушки, которая тратит 10 л/100 км, сумма составит 550 грн.

Институт исследований авторынка проанализировал цены на зарядку на публичных ЭСС, выбирая наиболее повторяющиеся значения, ориентируясь на находящиеся у дорог станции.

Тарифы на зарядку на публичных ЕС могут различаться в зависимости от локации станции. Придорожные скоростные ЕСС обычно имеют более высокие тарифы, в то время как на паркингах бизнесов, таких как гостиницы или торговые центры, цены могут быть ниже.

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Согласно последним данным, цена за киловатт-час на большинство публичных ЭСС выросла на 50 копеек до 1 грн. Сейчас средняя стоимость через АС порт составляет 15,15 грн (+0,26 грн), а через DC порт — 17,82 грн (+0,42 грн).

Напомним, ранее мы писали о том, что украинская компания сообщила, что совместно с производителем зарядных станций UGV Chargers она работает над разработкой «народного электроавтомобиля» с быстрой заменой аккумуляторов через съемные кейсы.