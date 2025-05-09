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Какие электромобили ломаются реже: опрос определил лидеров
Если вы ищете надежный электромобиль, следует обратить внимание на MINI Electric, Nissan Leaf или BMW i4. Они не только экологичны, но и экономны в обслуживании.
Опрос среди владельцев электромобилей определил тройку лучших по надежности моделей. Исследование охватило 34 электрических авто в возрасте до пяти лет, оценивая частоту поломок, стоимость ремонта и время его выполнения.
Об этом сообщило издание WhatCar?
1. MINI Electric (2020–2024) — 98,4% надежности
Хэтчбек с запасом хода 233 км оказался лидером — только 5% владельцев сталкивались с проблемами, связанными с аккумулятором и электричеством. Ремонты производились бесплатно, а время простоя составляло от 1 до 7 дней.
2. Nissan Leaf — 95,6% надежности
Один из самых популярных электромобилей в мире показал отличный результат: 11% авто имели незначительные неисправности (отделка салона, тормоза, электричество). Ремонт стоил недорого и занимал менее недели.
3. BMW i4 — 95,5% надежности
Несмотря на то, что 27% владельцев сообщили о проблемах (кузов, электричество, зарядка), большинство из них были мелкими. Ключевое преимущество — бесплатный ремонт в рамках гарантии.
Напомним, электромобили теряют 40% ресурса батареи из-за удобной функции.